Sofie Jokinen

Mikä asia on viime aikoina työllistänyt sinua eniten, vasemmistoliiton kansanedustaja Matti Semi?

– Hallintovaliokunnassa käytiin tällä ja viime viikolla melkoinen vääntö hybridiuhkiin liittyvän valmiuslain muutoksen kanssa. Moni puolue halusi asiaa koskevassa lausunnossa ottaa kantaa rajoja ja turvapaikanhakua koskeviin kysymyksiin, joka ratkaistaan erillisessä esityksessä. Sen voi sanoa, että tämä ei ollut helppo prosessi.

– Suomen on noudatettava perustuslakiaan ja kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia kaikissa oloissa. Oikeus turvapaikanhakuun on ihmisoikeus, ja tosiasiallinen mahdollisuus turvapaikan hakemiseen on turvattava. Hallituksen antama rajavartiolain muutoksia koskeva esitys lähtee tästä. Sen käsittely on vasta aluillaan ja asiantuntijakuulemiset edessä.

Minkä asian nostaisit eduskunnan tärkeimmäksi tältä viikolta?

– Valmiuslain ja rajavartiolain muutosten ympärillä käytävä keskustelu on ollut ainakin näkyvin ja vaikein asia. Hybridiuhkiin varautumisen ja koventuvan turvallisuuspuheen keskellä liian monelta näyttää unohtuvan keskeiset ihmisoikeusvelvoitteet, joihin olemme valtiona sitoutuneet. Rajoja on valvottava ja turvallisuusuhkiin on vastattava, mutta sen pystymme tekemään arvojamme hylkäämättä ja hädänalaisten ihmisoikeuksia loukkaamatta.

– On tärkeää, että pystymme auttamaan hädänalaisia ihmisiä!

Mikä oli vasemmistoliitolle viikon tärkein asia?

– Mielestäni keskustelu siitä, kuinka inflaation kiihtyessä voimme auttaa parhaiten pienituloisten ja heikompi osaisten elinmahdollisuuksia. Minusta sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen (vas.) tuoma esitys pienempien etuuksien ylimääräisestä indeksitarkistuksesta on tärkeä asia pienituloisten elämisen helpottamiseksi!

Mikä on tämän viikon levysi/kirjasi?

– Musiikkia en ole ehtinyt paljoa kuuntelemaan. Kirja on ehdottomasti Kari Uotila Telakan Senaattori.

Kansan Uutiset julkaisee sarjaa, jossa vasemmistoliiton kansanedustajat vuorotellen kertovat politiikan viikosta.