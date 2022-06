IPS/Jeffrey Moyo

Uudessa kotimaassa menestystä kuitenkin varjostaa muukalaisviha.

Kun Trynos Mahamba lähti Zimbabwesta Britanniaan kaksi vuosikymmentä sitten, hän muutti samalla myös kotimaahan jääneiden sukulaistensa elämän.

Ensimmäisestä päivästä lähtien Mahamba, 53, on lähettänyt rahaa kotiin. Se oli sukulaisille erityisen arvokasta Zimbabwen maauudistuksen aikoihin, jolloin valkoisten maanomistajien tilojen väkivaltaiset haltuunotot horjuttivat taloutta.

– Lähetän säännöllisesti rahaa kahdeksankymppisille vanhemmilleni Harareen. He tarvitsevat rahaa lääkäriin ja ruokaan, Mahamba kertoo.

Perheenjäsenet eivät kärsi puutteesta

Davison Chihambakwe, 44, lähti vuonna 2007 Zimbabwesta naapurimaa Etelä-Afrikkaan. Siellä hän on rakentanut ”jättiläismäisen rakennusalan imperiumin”, jonka menestys on hyödyttänyt myös kotiin jääneitä.

– Kukaan perheenjäsenistäni tai lähisukulaisistani ei kärsi puutteesta, sillä lähetän heille rahaa, jonka avulla he pärjäävät, Chihambakwe sanoo.

Hän kertoo myös uudistaneensa vanhaa kotikyläänsä Masvingon maakunnassa. Hän on auttanut köyhiä kyläläisiä rakentamaan nykyaikaisia taloja ja muuttamaan pois savimajoista.

Mahamba ja Chihambakwe pakenivat kotimaansa talousvaikeuksia, mutta vuosien mittaan heistä ja kaltaisistaan taloussiirtolaisista on tullut yleislääke Zimbabwen paheneviin ongelmiin. Heidän rahalähetyksensä tekohengittävät vanhan kotimaan kärsivää taloutta.

Auttaja menestyy



Zimbabwen valtiovarainministeriön mukaan rahalähetykset ulkomailta nousivat vuonna 2021 uuteen ennätykseen, 1,4 miljardiin Yhdysvaltain dollariin (1,3 miljardia euroa).

Hararelainen Denis Sundire, 32, on yksi Chihambakwen rahalähetyksistä hyötyvä.

– Etelä-Afrikassa asuva serkkuni Davison on tukenut minua lukioajoistani lähtien. Koska en ole onnistunut löytämään työpaikkaa, hän lähettää yhä rahaa, jotta tulisin toimeen. Sen tähden hänestä tulee aina vain menestyneempi. Hän on niin huomaavainen, Sundire selittää.

Työpaikan löytämisen vaikeutta selittää valtava työttömyys, joka Zimbabwen ammattiyhdistysten liiton mukaan on kohonnut 90 prosenttiin. Virallisten tilastojen mukaan työttömyys on vain 11 prosenttia. Suurin osa työvoimasta on epävirallisessa taloudessa, joten he eivät näy tilastoissa.

Ministeri muukalaisvihan levittäjänä



Zimbabwen taloussiirtolaiset menestyvät Etelä-Afrikassa, mutta he myös kohtaavat muukalaisvihaa. Monet eteläafrikkalaiset syyttävät zimbabwelaisia siirtolaisia paikallisten työpaikkojen viemisestä ja rikollisuuden kasvusta.

Etelä-Afrikan virallinen työttömyysprosentti kohosi viime vuoden lopulla yli 35 prosentin, korkeimpiin lukemiin sitten vuoden 2008.

Etelä-Afrikan sisäministeri Aaron Motsoaledi hyökkäsi äskettäin laittomia siirtolaisia vastaan, ja puheesta kuvattu video meni viraaliksi. Motsoaledi sanoi siirtolaisten tulvivan Etelä-Afrikkaan, joka saa kantaakseen koko mantereen ongelmat.

– Kun ihmiset tekevät vääryyksiä omassa maassaan, he pakenevat tänne. Jopa YK on vihainen meille, sillä meillä on demokratian takia taipumus ottaa vastaan kaikki maailman lurjukset, ministeri väitti.

Operaatio Dudula

Muukalaisviha onkin kohonnut uusiin, häiritseviin mittoihin. Tänä vuonna 43-vuotias puutarhuri Elvis Nyathi kivitettiin ja poltettiin kuoliaaksi, mitä ilmeisimmin vain ulkomaalaisuutensa vuoksi.

Jännitteitä lietsoo Operaatio Dudulaksi ristitty siirtolaisvastainen kampanja, jota vetää Nhianhia ’Lux’ Dlamini, 36. Maaliskuussa Dlamini seuraajineen hyökkäsi huumeluolaksi luulemaansa taloon Sowetossa, ja hyökkäyksen seurauksena johtaja pidätettiin. Häntä syytetään murtautumisesta, varkaudesta ja tahallisesta vahingonteosta.

Hallituspuolue ANC asennoituu Dudulan kampanjaan ristiriitaisesti, ja jotkut sisäministerin tavoin avoimesti kannattavat sen päämääriä. Etelä-Afrikan presidentti Cyril Ramaphosa kuitenkin haluaa ottaa etäisyyttä Dudulan touhuihin.

– Olemme huolissamme, että meillä on omankäden oikeutta toteuttava organisaatio, joka laittomasti käy uhriensa kimppuun. Tällainen toiminta karkaa usein käsistä ja muuntuu mielivaltaiseksi väkivallaksi, Ramaphosa toteaa.

