Juliana Harkki

Silvia Modig: EU:n on pystyttävä ihmisarvoiseen pakolaispolitiikkaan

Välimereen hukkuu vuosittain tuhansia ihmisiä heidän pyrkiessään Eurooppaan. Moni vuoden 2015 pakolaiskriisin aikana Eurooppaan pyrkineistä elää edelleen Turkin ja Kreikan pakolaisleireillä.

Vuonna 2015 pakolaisleirille joutunut taapero on nyt ala-asteikäinen lapsi, joka on asunut suurimman osan elämästään leirillä – todennäköisesti ilman pääsyä kouluun tai terveydenhuoltoon.

EU on maksanut Turkille miljardeja euroja voidakseen väistää vastuunsa maailman pakolaiskriisissä. Turkki pitää miljoonia Syyrian sodan pakolaisia maassaan, muttei pysty takaamaan heidän ihmisoikeuksiensa täysimääräistä toteutumista.

Maa ei noudata palauttamiskieltoa Syyriaan, eikä päästä kansainvälisiä tarkkailijoita säilöönottokeskuksiinsa.

Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontex on ollut osallisena tilanteissa, joissa ihmisiä on työnnetty väkisin EU:n rajan ulkopuolelle Välimerellä. Näin heiltä on evätty oikeus hakea turvapaikkaa, oikeus joka kuuluu jokaiselle.

ILMOITUS

EU:n yhteisen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan pitäisi perustua ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, mutta näin ei tällä hetkellä ole.

Ukrainan sota on paljastanut pakolaispolitiikassamme piilevän kaksinaismoraalin. Apua on tarjolla, vaan ei kaikille.

Se hieno tapa, jolla Eurooppa on ottanut vastaan ukrainalaisia pakolaisia, olisi nyt hyvä pohja EU:n yhteiselle turvapaikkapolitiikalle. Taataan ihmisille heti pääsy terveydenhuoltoon ja töihin sekä lapsille kouluun. Sanotaan tervetuloa.

Turkki, Valko-Venäjä ja Venäjä ovat käyttäneet pakolaisia julmasti välineenä hybridioperaatioissa, joissa ihmisiä masinoidaan toisen valtion rajalle. Mahdollisuus siihen, että Venäjä turvautuisi tähän uudestaan, on olemassa.

Parhaiten hybridiuhkaa torjutaan viemällä siltä voima pois. Se tapahtuu luomalla EU:hun yhteinen vastuunjako turvapaikanhakijoista.

Maailmassa on enemmän pakolaisia kuin koskaan, ja ilmastonmuutos vain pahentaa tilannetta.

Siksi yhteinen, ihmisoikeuksiin ja vastuunkantoon perustuva turvapaikkapolitiikka on paitsi velvollisuutemme, myös Suomen ja koko Euroopan etu.