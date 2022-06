Vesa-Matti Väärä

Kuljetusaloille tarvitaan vuodella 2023 vähintään kunta-alan mukainen palkkaratkaisu sekä lisäksi kikyn sosiaaliturvamaksujen siirto takaisin työnantajille, vaatii AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko.

– Ostovoimaa nostavan vaikutuksen täytyy olla ensi vuodelle yhteensä inflaatioennusteen mukainen, eli noin 5–6 prosenttia. Kotimainen kulutus kannattelee talouttamme, totesi Kokko AKT:n edustajiston avauspuheessaan torstaina Tampereella.

Ensi vuotta edemmäs ei Kokon mukaan voi vielä arvioida korotustarpeita.

Sosiaaliturvamaksujen siirtoa takaisin työnantajille on hänen mukaansa syytä tavoitella tulevissa neuvotteluissa. Hän korostaa, että nyt on työnantajien aika tukea yksityistä kulutusta ja työntekijöiden ostovoimaa.

– Tähän ratkaisuun me tarvitsemme maan hallituksen tukea, hän lisää.

Terveiset Marinin hallitukselle

Sanna Marinin hallitukselle, jolla on vielä noin 10 kuukautta urakkaa jäljellä, Ismo Kokko toivotti jaksamista hallitusohjelmaan kirjattujen, yhä kesken olevien työelämän uudistusten saattamiseksi maaliin.

ILMOITUS

– Näitä ovat muun muassa alipalkkauksen kitkeminen, työsuhteen naamioinnin estäminen, palkka-avoimuuden edistäminen, nollatuntilaisten aseman parantaminen, ulkomaisten työntekijöiden kotouttaminen ja suojelu, Kokko luetteli.

Nuoret työelämään

Tulevaisuuden yksi keskeinen kysymys on Kokon mukaan nuorten saaminen kiinni kunnolliseen työelämään.

– Kunnollisella työelämällä tarkoitan normaalia, vakituista työsuhdetta, täysillä tunneilla, kelvollisilla työehdoilla ja elämisen mahdollistavalla palkalla.

Kuljetusalalla on Kokon mukaan pystyttävä kehittämään työskentelyolosuhteita parempaan suuntaan, jotta nuoret hakeutuvat alalle.

– Pitkät työpäivät, liian lyhyet palautumisajat ja työn raskauteen nähden vaatimaton palkka eivät ole paras myyntivaltti.

Työelämän laadullinen kehittäminen hiipunut

Kokko harmittelee sitä, että työelämän laadullinen kehittäminen on hiipunut, koska jokaiselle sivulauseellekin haetaan joku kustannusvaikutus, joka puolestaan vähennetään palkankorotuksesta.

– Eli suomeksi sanottuna: mikään laatukysymys ei ilman työtaistelua liiku. Koordinaation takaajaksi on saatu valjastettua valtakunnansovittelijan toimisto, jonne mennessä tunnet sovittelijan kädet, mutta ääni on työnantajan ääni. Tähän on saatava muutos ja nähtäväksi jää, miten sovittelijan vaihtuminen Paltan Anu Sajavaaraan vaikuttaa tilanteeseen.

Sopimista, ei sanelua

Kokko nimeää kolme työmarkkinajärjestelmän kulmakiveä, joista järjestö pitää kiinni jatkossakin. Ensimmäinen on valtakunnalliset työehtosopimukset. Sopimisen vaihtoehtona ei ole yrityskohtainen sanelu.

Toinen kulmakivi on järjestäytyneiden työntekijöiden itselleen valitsema luottamusmies, joka ei jatkossakaan syrjäytä työnantajien tai yrittäjien valitsemat valtuutetut tai muut ns. edustajat. Kokko iloitsee siitä, että myös oikeussaleista on tullut tähän liittyviä positiivisia uutisia kevään aikana.

– Sekä korkein oikeus että käräjäoikeus tahoillaan ratkaisivat kiistat luottamusmiehen valinnasta työntekijöiden eduksi. Kun kyseessä olivat järjestäytymättömät yritykset, vahvistavat nämä tuomiot kiistatta luottamusmiehen asemaa Suomessa.

Kolmas AKT:lle tärkeä periaate on edelleen terveellinen työympäristö ja työntekijöiden suojelu erilaisilta vaaratekijöiltä, joita kuljetusalalla on runsaasti. Jokainen tapaturma ja erityisesti vakava sellainen on liikaa ja tässä meillä on edelleen kehittävää koko Suomessa.