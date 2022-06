Lehtikuva/Jussi Partanen

Opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kommentoi Twitterissä työnantajien ja kokoomuksen esittämiä kommentteja. Andersson huomauttaa, että hallituksen vaadittiin koko kevään ajan pysyvän työehtosopimusneuvottelujen ulkopuolella, kun julkiset alat väänsivät uudesta sopimuksesta.

Hoitajaliittoja lukuun ottamatta julkiselle alalle saatiin voimaan uusi työehtosopimus, jota tosin on moitittu kovin sanakääntein. Työnantajien mukaan se uhkaa Suomen kilpailukykyä, koska siinä taataan julkiselle alalle teollisuutta paremmat palkankorotukset.

– Nyt ollaan sitten yhtäkkiä tarjoamassa verokevennyksiä, kriisitupoja ja uutta kikyä palkkojen nousun estämiseksi syksyllä, Andersson kirjoittaa.

Muutama päivä sitten elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) väläytti uuden kilpailukykysopimuksen mahdollisuutta.

– Siinä tapauksessa, että palkkakoordinaatiossa ei onnistuta, voi tuloksena olla uusi kilpailukyky­sopimus, Lintilä muotoili Helsingin Sanomaille

Kokoomus puolestaan lupasi yleistä tuloveronkevennystä, joka tulisi kaikille. Myös valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko on pitänyt esillä veronkevennyksiä.

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen puolestaan nosti esiin tuloverojen keventämisen pieni- ja keskituloisille. Tämän yhteydessä Mäkynen väläytti keskitettyä palkkaratkaisua, jota hän kutsui kriisitupoksi.

Korkea inflaatio syö tällä hetkellä palkankorotuksia, minkä lisäksi esimerkiksi energian ja ruoan kallistuminen leikkaa ihmisten ostovoimaa.

Syksyllä teollisuusaloilla alkaa palkkaneuvottelut, joista on povattu vaikeita. Osin syynä on se, että julkisten alojen palkkasopimus on sidottu teollisuuden palkkaratkaisuun.