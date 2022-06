Lehtikuva/Jussi Nukari

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta ja talousvaliokunta vastustavat EU-komission esitystä maakaasun ja ydinvoiman lisäämisestä EU:n vihreiden sijoituskohteiden listaan eli EU-taksonomiaan.

Valiokunnat äänestivät vastalauseesta EU-komission delegoituun säädökseen tänään tiistaina. Vastalause hyväksyttiin äänin 76 puolesta, 62 vastaan ja 4 tyhjää.

– Olen erittäin tyytyväinen tulokseen. Maakaasun luokitteleminen ilmaston kannalta kestäväksi sijoituskohteeksi on järjetöntä. Maakaasu on fossiilinen polttoaine, jolla on valtavat ilmastopäästöt, sanoo vasemmistoliiton europarlamentaarikko Silvia Modig.

EU-taksonomia on kriteeristö sille, millaisia sijoituksia voidaan EU:ssa kutsua ilmaston kannalta kestäviksi. Tarkoituksena on saada yksityistä rahaa ohjautumaan nykyistä enemmän vihreisiin investointeihin, jotta EU saavuttaisi ilmastotavoitteensa.

Luokittelusta päästiin sopuun EU-parlamentin, jäsenmaiden ja komission kesken vuoden 2019 lopussa. Ydinvoima ja maakaasu jätettiin neuvotteluiden ulkopuolelle, odottamaan komission erillistä delegoitua säädöstä asiasta.

Maakaasu vesittäisi tärkeä periaatteen

Uudenvuodenaattona 2021 komissio esitti maakaasun ja ydinvoiman lisäämistä vihreään taksonomiaan tietyin reunaehdoin.

– Kun taksonomiasta alun perin neuvoteltiin komission, jäsenmaiden ja EU-parlamentin kesken, pääperiaatteena oli, että järjestelmä perustuu tieteelliseen näyttöön. Toisin sanoen, kyseessä on tieteeseen perustuva järjestelmä, ei poliittinen kysymys. Komission esitys maakaasun lisäämisestä listalle vesittää tämän periaatteen kokonaan. Maakaasu aiheuttaa tutkitusti haittaa ilmastolle, Modig sanoo.

– EU:n taksonomian on oltava tiedeperustainen järjestelmä, joka ehkäisee yritysten viherpesua, eikä toisinpäin. Komission esitys vie pohjan koko järjestelmältä. Pahimmillaan se tekee koko luokittelujärjestelmästä viherpesuautomaatin.

Harhaanjohtavaa uutisointia

Modigin mielestä aiheesta on uutisoitu Suomessa välillä harhaanjohtavasti.

– Taksonomia-asetuksella ei olla kieltämässä maakaasua tai ydinvoimaa, eikä niiden poistaminen vihreiden sijoituskohteiden listalta estä niihin investoimasta. Kyse on siitä, mitä voidaan kutsua ilmaston kannalta kestäväksi investoinneiksi ja mitä ei.

EU-parlamentti ja jäsenmaat voivat vain joko hyväksyä tai hylätä komission delegoidun säädöksen. Euroopan parlamentti äänestää säädöksen hylkäämisestä heinäkuun täysistunnossa. Äänestyksestä odotetaan tiukkaa.

Uhkana hidastettu vihreä siirtymä

– Jos komission esitys menee läpi, se asettaa maakaasun kilpailemaan samoista investoinneista uusiutuvan energian kanssa. Tällainen päätös voi merkittävästi hidastaa vihreää siirtymää. Monille yrityksille siitä voi tulla lupa jatkaa hiilipäästöjen tuottamista. Business as usual -mentaliteetti myös vähentää teollisuuden motivaatiota etsiä uusia tapoja säästää energiaa. Jos näin käy, muuttuu lähivuosien ilmastotyö entistä haastavammaksi.

– Olemme tilanteessa, jossa ilmastokriisin ja Ukrainan sodan takia ripeää energiasiirtymää pitäisi tukea kaikin käytössä olevin keinoin. Kaikki raha, joka nyt etsii energiainvestointikohdetta, on saatava suuntautumaan kestävään energiantuotantoon, Modig sanoo.

Silvia Modig on Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan jäsen ja vasemmistoryhmän koordinaattori valiokunnassa. Hän oli vasemmiston neuvottelija, kun EU-taksonomiasta neuvoteltiin alun perin EU-komission ja jäsenmaiden kesken.