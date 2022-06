Lehtikuva/Jussi Partanen

Vasemmistoliiton puoluekokous päättyi sunnuntaina Porissa. Kolmen päivän 300 kokousedustajaa ja pari sataa seuraajaa sekä muita vieraita keskusteli, väänsi politiikasta ja juhli.

Tässä jutussa käydään läpi muutamia keskeisiä havaintoja puoluekokouksesta.

1. Joukkuepelaaminen

Vasemmistoliitto on tällä vaalikaudella keskittynyt rakentamaan joukkuepelaajan mainetta hallituksessa. Siinä se on myös onnistunut, sillä muista puolueista on kiitelty vasemmistoliiton toimintaa.

Samanlainen tunnelma vallitsi Porissa. Jäsenet puhuvat usein puolueestaan urheiluseurana. Jos tätä vertauskuvaa käytetään, on joukkueen kapteenin eli puheenjohtaja Li Anderssonin asema todella vahva.

Andersson on johtanut puoluetta kuusi vuotta, mutta minkäänlaisesta kentän väsymisestä ei näy merkkejä. Andersson on huippusuosittu.

Vaikka hallituskauden aikana puolue on joutunut tekemään paljon vaikeita päätöksiä, on jäsenistö todella vahvasti valitun linjan takana. Se ei tarkoita, etteikö kritiikkiä ilmenisi.

2. Nato

Sotilasliitto Nato oli syy, miksi moni toimittaja oli kiinnostunut kokouksesta. Haussa oli ”Nato-kapinan” ja eripuran etsintä, mutta pitkälti etsintä jäi tuloksettomaksi.

Se ei tarkoita, etteikö Suomen jäsenyys edelleen jakaisi puolueen jäseniä. Kriittisiä ja Suomen jäsenyyttä vastustavia puheenvuoroja kuultiin useita.

Lopulta varsinaista Nato-äänestystä ei tullut. Siinä syynä oli se, että puolueen tavoiteohjelmaan oli tehty kaksi muutosesitystä, joista toisessa linjattiin, että vasemmistoliiton pitää ajaa jatkossakin sotilaallista liittoutumattomuutta.

Koska muutosesityksiä oli kaksi, asetettiin ne ensin vastakkain. Natoon vähemmän kriittinen voitti, jolloin puoluekokouksessa ei lopulta nähty etenkin toimittajien innolla odottamaa ”Nato-jäsenyyttä”.

Lopulta puoluehallituksen hyväksy muotoilu voitti selvästi. Siinä Nato-jäsenyys kuitataan tapahtuneeksi, ja katseet on suunnattu eteenpäin aivan kuten Li Andersson on monissa haastatteluissakin sanonut.

3. Johtovalinnat

Ainoa iso muutos puolueen johtopaikoilla oli ensimmäisen varapuheenjohtajan kohdalla. Äänestyksessä helsinkiläinen kansanedustaja Veronika Honkasalo voitti Uudenmaan kansanedustajan Pia Lohikosken.

Äänestys oli lopulta melko tiukka. Honkasalo sai 154 ja Lohikoski 122 ääntä. Eduskunnassa Lohikoski äänesti Suomen Nato-jäsenyyden puolesta, Honkasalo jäsenyyttä vastaan.

Tulokseen vaikutti monta tekijää, mutta Nato-kannoilla oli oma merkityksensä.

Toinen ja kolmas varapuheenjohtaja vaihtoivat nyt paikkaa. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Jouni Jussiniemi, joka työskentelee Pyhäsalmen kaivoksella pääluottamusmiehenä.

Kolmas varapuheenjohtaja on Minna Minkkinen, joka viime kaudella oli toinen varapuheenjohtaja Jussiniemen toimiessa kolmantena. Minkkinen työskentelee Tampereella sote-alalla.

Kotkalaisen Joona Mielosen kohtalo oli sama kuin kolme vuotta sitten Kuopion puoluekokouksessa. Hän pyrki toiseksi tai kolmanneksi varapuheenjohtajaksi muttei tullut valituksi.

Muiden ehdokkaiden äänimäärät jäivät pieniksi.

Puoluevaltuuston puheenjohtajana toimii viime kauden tavoin Miikka Kortelainen Kajaanista. Hän voitti äänestyksen puheenjohtajan paikasta ylivoimaisesti.

Puoluesihteeriä ei nyt puoluekokouksessa valittu, koska kolme vuotta sitten Kuopiossa päätös siirrettiin puoluevaltuustolle. Se tulee valitsemaan puoluesihteerin ensimmäisessä kokouksessaan, joka on normaaliaikataulun mukaan marraskuussa.

4. Muita päätöksiä

Vasemmistoliitto vaatii jatkossa kurdijärjestö PKK:n poistamista EU:n terroristijärjestöjen listalta. Vasemmistonuorten tekemä aloite hyväksyttiin selvästi.

Se oli tehty hyvissä ajoin ennen Turkin käynnistämää kampanjaa, jossa se vaatii Suomelta ja Ruotsilta toimia vastineeksi Nato-jäsenyyden tukemiselle. Kun tilanne muuttui, tuli aloite luonnollisesti paljon isommaksi, vaikka vasemmisto on perinteisestikin tukenut kurdeja.

Puolue haluaa myös jatkossa virallisestikin laillistaa huumeiden käyttö. Se tarkoittaa, että käyttäjää ei enää rangaistaisi, kuten esimerkiksi THL on esittänyt.

Suomalaisen huumekeskustelun tilasta kertoo jotain, että ensimmäisen puolueen kohdalla piti odottaa aina vuoteen 2022 asti, että tällainen päätös tehtiin.

Jo ennen virallista linjausta vasemmistoliiton poliitikot ovat ajaneet lievempää huumausainepolitiikkaa. Nyt asia on kuitenkin virallisesti puolueen linja.

Yksittäisten asioiden kohdalla puolue sai nuijittua läpi uuden periaateohjelman, jota valmisteltiin pitkään. Se korvaa edellisen, joka oli hyväksytty vuonna 2007.

Kuten puoluesihteeri Mikko Koikkalainen sanoi, vasemmistoliitossa on valtavasti jäseniä, jotka eivät olleet voineet olla mukana tekemässä aiempaa periaateohjelmaa. Puolueen jäsenistö on uudistunut voimakkaasti, ja se näkyi myös Porissa. Moni hehkutti, että paikalla oli noin sata edustajaa kaikkiaan 300:sta ensimmäisessä puoluekokouksessaan.

Useampi edustaja harmitteli, että puoluekokouskausi pysyy kolmivuotisena. Esitys siirtymisestä kahden vuoden välein järjestettävään puoluekokousrytmiin ei saanut taakseen tarpeeksi edustajia.

5. Dilemmat

Jäsenten erittäin hyvähenkiseksi kuvailema puoluekokous peittää alleen sen, että vasemmistoliitto on tukevasti kahdeksan prosentin puolue. Andersson on sanonut, että on hyvä saavutus, että kannatus on viime eduskuntavaalien tasolla.

Sitä se onkin etenkin kun ottaa huomioon suuret myllerrykset, jotka tällä vaalikaudella on nähty. Ensin korona, sitten täysimittainen sota Euroopassa, mikä johtaa Suomen Nato-jäsenyyteen.

Mutta jos ei kannatus ole laskenut, ei se ole myöskään noussut. On hyvä kysymys, miten vasemmisto voisi saada kannatuksen nousu-uralle. Porissa nuijituilla päätöksillä laiva pidetään tukevasti väylällä, mutta sen päässä tuskin on kannatusloikkaa.

Moni vasemmistolainen ihmettelee, kuinka kokoomuksen kannatus voi olla niin korkea, vaikka puolue ajaa vasemmistolaisen silmin hyvin kylmää talouspolitiikkaa. Mutta jos asiat ovat elämässä hyvin ja palkka kohdallaan, kuulostaa veronkevennyspuhe ja ahkeruuden sekä yksilön oman vastuun korostaminen helposti mukavalta.

Tai kuten SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm on kuulemma sanonut: Meillä Suomessa on kovin luokkatietoiset porvarit.

Viime vaaleissa vasemmisto otti neljä lisäpaikkaa ja kasvatti kansanedustajien määrän kuuteentoista. Porin päätökset luovan hyvin pohjan vaalityölle, mutta paikkamäärän pitäminen saati kasvattaminen on todella kovan työn takana. Muutama konkariedustaja kun on jättämässä eduskunnan.

Ja aivan oma kysymyksensä on sitten se, missä vaiheessa käynnistyy toden teolla pohdinta Li Anderssonin seuraajasta. Hän kun on sanonut, että nyt alkoi viimeinen kausi puheenjohtajana.