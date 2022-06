Lehtikuva/Emmi Korhonen

Vasemmiston Yrttiaho: On harhaluulo, että Suomen ulkopolitiikka voisi Natossa pysyä muuttumattomana

Vasemmistoliitto linjaa puoluekokouksessaan uudelleen ulko- ja turvallisuuspoliittisia kantojaan.

Kansanedustaja Johannes Yrttiaho ryöpytti sotilasliitto Natoa puheessaan vasemmistoliiton puoluekokouksessa. Yrttiahon mukaan Suomen hallituksen tulisi tunnustaa tosiasiat ja luopua harhaluuloista.

– Harhaluulo, että Suomen ulkopolitiikka voisi pysyä Natossa muuttumattomana on esiintynyt monien jäsenyyttä kannattaneiden vasemmistoliiton johtohenkilöidenkin puheenvuoroissa, Yrttiaho sanoi.

– Naton nimenomainen tavoite on jäsenmaidensa ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan koordinointi ja yhtenäistäminen.

Yrttiaho huomautti, että Turkki on vaatinut Suomea muuttamaan linjauksiaan Turkkia, Syyriassa toimivia kurdijärjestöjä että Suomessa toimivia kurdiaktivisteja kohtaan. Tämän lisäksi Turkki on vaatinut Suomea luopumaan asevientikiellosta, jotta se olisi valmis tukemaan Suomen Nato-jäsenyyttä.

– Jo maaliskuussa kysyin ulkoministeri Haavistolta eduskunnassa Turkin Suomea kohtaan esittämistä vaateista. Haavisto kiisti myönnytykset ja päinvastoin maalaili muun valtiojohdon tavoin Suomen Nato-tiestä ruusuista kuvaa.

– Eduskunnan Nato-keskustelussa muutama viikko sitten esitin arvion, että Suomi taipuisi Turkin vaatimuksiin. Näin valitettavasti näyttää nyt myös tapahtuvan, Yrttiaho sanoi.

Yrttiaho nosti esiin, että tasavallan presidentin Sauli Niinistön ja ulkoministeri Pekka Haaviston ilmaisseen melko suoraan, että Suomi olisi muuttamassa asevientikieltoaan. Tämän lisäksi Haavisto on väläyttänyt aseostoja Turkista, Yrttiaho huomautti.

– Marinin hallitus on pysynyt vaiti pommituksista, joita Turkki viime kuukausina on tehnyt Pohjois-Irakin ja Pohjois-Syyrian kurdialueille. Vaiti ovat olleet myös omat ministerimme. Nyt Turkki on väläyttänyt laajempia sotatoimia ns. suojavyöhykkeen perustamiseksi Syyrian pohjoisosiin karkottamalla siellä asuvat muualle.

– Vasemmistoliiton tavoiteohjelmassa on ilmaistava yksiselitteisen selvästi, ettei Turkin vaatimuksiin voida taipua. Kriittinen kanta sotilasliitto Natoon on niin ikään säilytettävä, kuten niin monet eurooppalaiset vasemmistopuolueet ohjelmissaan tekevät, Yrttiaho päätti puheensa.