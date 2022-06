Lehtikuva/Jussi Partanen

Vasemmistoliiton puoluekokousväki kiittää Li Anderssonin puhetta ja toivoo yhtenäisyyttä.

Lappeenrantalainen puoluekokousedustaja Heidi Vättö sanoo että puolueen puheenjohtaja puhe meni tunteisiin.

– Se herätti paljon tunteita. Hän puhui taas suoraan sydämeeni. Tuli sellainen olo, että olen oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Tämä on niin mun puolue, Vättö sanoo.

– Minulle tärkeimmät asiat puheessa olivat tietenkin sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja etuuksien korotukset vähävaraisille.

”Toivon nyt arvokeskustelua vasemmiston sisällä”.

Vättö kertoo odottaneensa puoluekokousta innokkaasti

– Minulla on aidosti yksi odotuskokouksen suhteen. Se on se, että lähdemme kotiin täältä entistä vahvempina yhdessä eteenpäin kohti eduskuntavaaleja. Toivon, että voimme löytää yhtenäisyyden tämän vaikean vuoden jälkeen. Olen kirjoittanut siitä puheenkin.

Liikkeen tulevaisuuden kysymys?



Myös tamperelainen puoluekokousedustaja Liban Sheikh kiittää Anderssonin puhetta.

– Siinä oli hyviä ajatuksia. Se oli selkeästi harkittu ja huolella rakennettu, hän sanoo.

– takana on monella tavalla haastava kevät ja hallituskausi. Li kommentoi voittoja, joita vasemmistopuolueet ovat saaneet aikaan hallituksessa. Niitä on useita. Lisäksi hän kommentoi ilmasto- ja teollisuuspolitiikkaa ja sitä, millaista kestävää siirtymää haluamme.

– Hän tietysti käsitteli myös tämän kevään turvallisuuspoliittista tilannetta ja totesi, että vasemmistoliitto vastustaa militarismia ja ajaa kestävää rauhanpolitiikkaa, mutta nyt se tapahtuu ehkä vähän eri kulmasta, koska Suomi tekee hakemuksen Natoon.

– Se, millaista politiikkaa vasemmistoliitto sitten ajaa Nato-Suomessa, saattaa olla tulevaisuuden kysymys koko liikkeelle.

Kokoukselta Sheikh odottaa sitä, että turvallisuuspoliittisessa keskustelussa edettäisiin.

– Odotan sellaista, mistä ei ole paljon puhuttu. Kevään aikana keskustelu turvallisuuspoliittisesta tilanteesta hallitsi ilmatilaa, ja oli ymmärrettävästi kyllä tai ei Natolle -kysymys ymmärrettävästi erityisesti vasemmalla.

– Toivonkin, että nyt fasilitoidaan keskustelu siitä, millaista on anti-imperialistinen politiikka ja kansainvälinen solidaarisuus vasemmalla ja millaista on suomalaisen vasemmiston rauhantyö. Kukaan muu ei käy tätä keskustelua vasemmiston puolesta. Nyt on julkista keskustelua hallinnut lähinnä se, onko Nato-jäsenyys peruteltu vai ei. Toivon nyt arvokeskustelua vasemmiston sisällä. Se on ehkä uupunut tänä keväänä.

Puolue kiinnostaa

Espoolainen puoluekokousedustaja Silla Kakkola kiitteli Anderssonin puhetta muun muassa siitä, että siinä summattiin kysymyksiä, jotka ovat olleet pinnalla niin mediassa kuin puolueessa.

– Puhe oli hyvin summaava menneestä vuosista ja tilanteesta, mistä hallituspolitiikkaa on tehty. Täytyy nostaa hattua, että hallituksessa on kyetty olemaan valtionhoitajapuolue, joka katsoo eteenpäin ja tekee johdonmukaista politiikkaa, Kakkola sanoi.

Kakkola kertoi kiinnittäneensä huomiota, että Porissa noin sata edustajaa on ensimmäistä kertaa puoluekokousedustajana.

– Kertoo siitä, että menneinä vuosina puolueessa on tehty paljon oikein, ja puolue kiinnostaa ihmisiä. Uusia ihmisiä tulee mukaan entistä enemmän.

– Puoluekokouksesta odotan rakentavaa ja kriittistä keskustelua. ennen kaikkea odotan, että ihmiset kokoontuvat pandemian ajan olojen jälkeen yhteen, tekevät hyviä poliittiisa valintoja ja valitsevat puolueelle uudet uusia ihmiset.