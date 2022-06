Elias Krohn

20 vuotta sitten: Yes Menin pila Maailman kauppajärjestön lakkauttamisesta meni täydestä

Huumoriryhmä sai vahingossa kutsuja arvovaltaisiin konferensseihin gatt.org-verkko-osoitteen kautta.

Maailmankaupan pelisääntöjä huumorin keinoin arvosteleva Yes Men onnistui jälleen toukokuussa 2002 aiheuttamaan hämmennystä. Ainakin Australiassa ja Kanadassa otettiin todesta sen lehdistötiedote, jonka mukaan Maailman kauppajärjestön WTO:n tilalle perustetaan organisaatio huolehtimaan siitä, että köyhimmätkin pääsevät mukaan kakunjakoon.

Yes Menin tiedotteen mukaan useat tutkimukset vahvistavat, että maailmankaupan vapauttaminen on lisännyt köyhyyttä ja epätasa-arvoa, syövyttänyt demokratiaa ja sillä on ollut suhteettoman suuret kielteiset vaikutukset etenkin köyhimmissä maissa. Siksi Maailman kauppajärjestö WTO lakkautetaan syyskuuhun mennessä ja tilalle perustetaan uusi elin, joka varmistaa, että myös köyhimmät maat hyötyvät kaupasta. Sen nimeksi tulee Kaupan rajoittamisjärjestö TRO.

WTO syntyi GATT-sopimuksen pohjalta, jonka nettisivut www.gatt.org jäivät vapaiksi. Yes Men -ryhmä otti ne haltuunsa ja sai väärään osoitteeseen menneiden kutsujen ansiosta kutsuja alustamaan arvovaltaisissa kongresseissa. Yes Menin performanssit osoittivat, että kun arvovaltainen yleisö luulee kuuntelevansa WTO-johtajan puhetta, se ei kyseenalaista älyttömimpiäkään heittoja.

Australiassa Yes Menin Andy Bichlbaum pääsi erääseen kauppakonferenssiin 21. toukokuuta 2002 ilmoittamaan, että WTO suljetaan neljän kuukauden kuluessa.

Nimellä Kinnithrung Sprat esiintynyt Bichlbaum sai aikaan myötätuntoisen keskustelun. Shokista toivuttuaan australialaisyleisöltä alkoi tulvia ehdotuksia, joilla maailmankauppaa voitaisiin muuttaa oikeudenmukaisemmaksi. Yksi ehdotus kuului, että uuden järjestön päämaja pitäisi siirtää Genevestä johonkin kehitysmaahan.

ILMOITUS

Sähkösokkeja duunareille



Aiemmin Jees-miehet olivat WTO:n nimissä ideoineet äänten myymistä eniten tarjoaville yrityksille USA:n presidentinvaaleissa ja maailman nälkäongelman ratkaisua kierrätetyillä hampurilaisilla.

Suomessa Yes Men iski vuoden 2001 elokuussa. Tampereella järjestettiin arvovaltainen tekstiiliteollisuuden seminaari, jonka yhdeksi pääpuhujaksi kutsuttiin WTO:n pääjohtaja Mike Moore. Seminaarin järjestäjille vastattiin, ettei Moore pääse paikalle, mutta hänen sijastaan seminaarin avausesitelmän voisi pitää ”Hank Hardy Unruh.”

Unruh puhui ihonmyötäisessä kullanvärisessä haalarissa ja sanoi sen edustavan tehokkainta mahdollista työvoiman kontrollia. Aivan uutta teknologiaa edistävässä puvussa johtaja saa koko ajan impulsseja siitä, miten bisnekset sujuvat.

Seminaariväki kuunteli Unruhin esitelmää tarkkaavaisina myös siinä vaiheessa, kun hän avasi pukunsa ja haarojen välistä nousi pesäpallomailaa suurempi mela.

Jos bisnes ei suju, johtaja voi melan välityksellä antaa sähköshokkeja työntekijöille, joihin on kiinnitetty pienet vastaanottimet, esitelmöi Unruh vierasjoukolle, joka ei epäillyt mitään.