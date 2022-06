Antti Yrjönen

Vasemmistoliiton raahelainen kansanedustaja pitää lasten tasa-arvonedistämistä tärkeämpänä asiana kuin turvallisuuspoliittisia linjauksia.

Mikä asia on viime aikoina työllistänyt sinua eniten, kansanedustaja Katja Hänninen?

– Eduskunnassa eniten ovat työllistäneet valtiovarainvaliokunnan jaostot, koska nyt on käsitelty julkisen talouden suunnitelmaa. Nyt siis tällainen perinteinen valiokuntatyö on ollut aika hektistä.

– Tulevaisuusvaliokunnassa myös oli tärkeä kestävän kehityksen tilaisuus. Oli huolestuttavaa kuulla, että tasa-arvo on kehittynyt huonompaan suuntaan monessa asiassa globaalilla tasolla koronapandemian aikana. Kehittyvissä maissa sukupuolten tasa-arvoa on heikentänyt se, että erityisesti tyttöjen pääsy koulutukseen on vaikeutunut ja osalla estynyt kokonaan. Yllättävä tieto oli se, että Suomessa naisten hoivatyö on lisääntynyt neljällä tunnilla päivässä pandemian aikana. Sukupuolten välillä hoivassa tasa-arvo ei toteudu, vaikka parempaan päin on menty. Tämä on hyvä tiedostaa.

On hyvin tärkeää lasten ja nuorten yhdenvertaisuuden näkökulmasta, että nyt tasa-arvoraha vakiintuu.

– Lisäksi on ollut muita kiinnostavia tapaamisia. Raahessa tapasin sataman johtoa ja Oulaisissa olin kaupungin vieraana. Siellä on tulevaisuudenuskoa, vaikka kyseessä on pieni kaupunki. Jotain siellä on tehty oikein, koska pitkäaikaistyöttömyys oli saatu vähenemään yli 50 prosenttia vuoden takaisesta. Lisäksi nuorisotyöttömyys oli vähentynyt 70 prosenttia

– Kolmas mielenkiintoinen tapaaminen oli KÄPY lapsikuolemaperheiden yhdistyksen kanssa. Siltä tuli selkeä viesti siitä, että lapsen kuoleman kokeneille vanhemmille tulisi säätää suruaikaoikeus eli vapaata työstä. Nyt asia usein hoidetaan sairauslomalla, mutta se ei masennusdiagnooseineen vastaa tarvetta.

– Siitä, että me vasemmistoliitossa elämme mukana ihmisten arjessa ja vaikeissakin asioissa, kertonee se, että tällainen vaatimus on jo kirjattuna puolueen tavoiteohjelmaan.

Minkä asian nostaisit eduskunnan tärkeimmäksi tältä viikolta?

– Eduskunnan tärkein asia on ylimääräinen indeksitarkistus tälle vuodelle pienimpiin etuisuuksiin. Tämä on vasemmistoliitollekin tärkein viesti kaikkein pienituloisimmille ihmisille, niille, jotka jotka elävät opintotuen, työttömyysturvan tai eläkkeen varassa. Korotus tulee elokuun alussa eikä vasta vuoden vaihteessa.

– Täytyy kuitenkin sanoa, että nykyisen inflaation aikana korotus tuntuu riittämättömältä. Polttoaine on euron kalliimpaa litralta kuin vähän aikaa sitten, mutta työmatka ei ole lyhentynyt eikä palkka noussut, mikä tarkoittaa sitä, että yhä useampi euro menee sinne tankkiin, eikä määräaikainen työmatkan kilometrikorvauksen korotus millään kompensoi sitä.

– Moni ei ymmärrä, että vaikka polttoaineveroa laskettaisiin, polttoaineen hinta ei laske samassa suhteessa. Toivoisinkin että bensayhtiöt laskisivat voittotavoitteitaan tässä tilanteessa. On kumma, että vaikka säiliössä on vielä eiliset polttoaineet, jo tänään nousee hinta.

Mikä oli vasemmistoliitolle viikon tärkein asia?

Varmasti puoluekokous on tärkein, kun päivitetään tavoiteohjelma. Muutenkin yhteisten poliittisten linjausten hakeminen ja hyväksyminen ovat tärkeintä.

– Siellä haluan itse puhua lapsilisistä. Kun puolustukseen laitetaan nyt , miljardiluokan rahoituksen lisäys, voisi lapsilisiinkin kohdentaa lisää rahoitusta.

– Olen tehnyt lapsilisistä kaksi aloitetta eduskunnassa. Toisessa esitän, että vihdoin se muutettaisiin etuoikeutetuksi tuloksi, jolloin se ei vaikuttaisi toimeentulotuen määrään. Toisessa esitän, että lapsilisää maksettaisiin, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta. Harvoin 16-vuotias on Suomessa taloudellisesti itsenäinen eikä tarvitse vanhempien elatusta. Siksi 16 vuoden ikäraja on teennäinen. Asia on tärkeä tässä ajassa, jossa köyhien lasten määrä on lisääntynyt

Mikä asia jäi tiedotusvälineiltä huomaamatta?

Vasemmistolle tärkeä asia oli myös tasa-arvoraha eli erityiskohtelurahoituksen vakiinnuttaminen koulutuksen piirissä. Se jäi medialta huomaamatta. Se tarkoittaa, että rahoitus varhaiskasvatuksesta alkaen läpi perusopetuksen vakiinnutetaan. Asiasta tehty mietintö oli eduskunnassa yksimielinen.

– Laki tulee voimaan ensi vuoden alusta. On hyvin tärkeää lasten ja nuorten yhdenvertaisuuden näkökulmasta, että nyt tasa-arvoraha vakiintuu. Se tuo jatkuvuutta ja pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta siihen, että koko Suomessa voidaan tukea niitä lapsia ja nuoria, jotka tukea tarvitsevat. Se auttaa myös saamaan rekrytoitua päteviä opettajiakin.

– On iso asia parantaa lasten koulutuksen tasa-arvoa. Toki ymmärrän, että turvallisuuspoliittiset kiemurat tällä hetkellä kiinnostavat monia medioita enemmän.

Mikä on viikon kirjasi tai levysi?

Tällä viikolla pääsin paikanpäälle Kustin polku -kirjan julkistamistilaisuuteen. Se liittyy kotikyläni Raahen Piehingin historiaan. Siellä eli Kusti, iso persoona, joka kulki sydänmailla ja rakenteli majoja ihmisten käyttöön. Hänen reittiensä pohjalta on tehty polku, jonka kyläyhdistyksen aktiivit ovat nyt rakentaneet pitkospuineen ja laavuverkostoineen patikoijien ja pyöräilijöiden käyttöön.

Se nostaa esille meidän omaa kulttuurihistoriaa 1900-luvulta. Kirjan on toimittanut Kirsti Vähäkangas ja siinä on yli 40 kirjoittajaa, jotka muistelevat Kustia.

