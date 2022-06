Emma Grönqvist

Hämeen Vasemmistoliiton piirihallitus on nimennyt riihimäkeläisen kansanedustaja Aino-Kaisa Pekosen eduskuntavaaliehdokkaaksi eduskuntavaaleissa 2023.

Neljännelle kaudelleen hakeva Pekonen on istunut kansanedustajana vuodesta 2011 lähtien. Kansanedustajan tehtävän lisäksi hän on toiminut kuluvalla vaalikaudella sosiaali- ja terveysministerinä Rinteen ja Marinin hallituksissa. Tällä hetkellä Pekonen on eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja.

– Kansanedustajan tehtävä innostaa ja motivoi minua edelleen. Olen saanut vuosien aikana toimia hyvin monipuolisissa tehtävissä: niin eduskuntaryhmän puheenjohtajuus, lakivaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuin puhemiesneuvoston jäsenyys ovat tuoneet vankkaa kokemusta edustajan työstä sekä politiikasta laajemmin, Pekonen kertoo.

– Uskon, että ministerikokemuksesta ja hyvistä verkostoista on apua myös jatkossa kansanedustajan tehtävässä, hän jatkaa.

Pekonen arvelee, ettei seuraavasta vaalikaudesta ole tulossa helppo.

– Tällä hetkellä talouden näkymät tuleville vuosille eivät ole erityisen kirkkaat. Koronapandemia kasvatti hoitovelkaa, ja nyt inflaatio ravistelee suomalaisia kotitalouksia. Palkansaajan äänen kuulumisen lisäksi on erityisen tärkeää, ettei kaikista heikoimmassa asemassa olevia unohdeta – tämän haluan olla varmistamassa myös tulevalla vaalikaudella, Pekonen sanoo.

Eduskuntavaalien 2023 varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 2. huhtikuuta.