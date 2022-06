Antti Yrjönen

Vasemmiston varapuheenjohtajaksi pyrkivä Honkasalo on tunteikas poliitikko: ”Tunteet kuuluvat politiikkaan”

Vasemmistoliiton helsinkiläinen kansanedustaja Veronika Honkasalo, 46, on ehdolla vasemmistoliiton ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Valinta tehdään ensi lauantaina vasemmistoliiton kymmenennessä puoluekokouksessa. Se pidetään Porissa.Honkasalo vastaa tässä KU:n esittämiin kysymyksiin.

Mikä on ensimmäisen varapuheenjohtajan tehtävä?

– Ensimmäisen varapuheenjohtajan tärkein tehtävä on tukea puheenjohtajaa hänen työssään ja olla valmiina paikkaamaan häntä muun muassa median haastatteluissa, sidosryhmien tapaamisissa, paneelikeskusteluissa ja puoluehallituksen kokouksissa.

– Varapuheenjohtaja osallistuu tiiviisti myös puoluehallituksen työskentelyyn ja puolueen ohjelmatyöhön. Lisäksi varapuheenjohtajien tulee kiertää koko vasemmiston kenttää valtakunnallisesti.

”Tärkein etappi on eduskuntavaalit.”

Miksi juuri sinut kannattaa valita tähän tehtävään?

– Olen kymmenen aktiivisen poliittisen vuoden aikana osallistunut hyvin vastuullisiin puolueen tehtäviin sekä osana puolueen puheenjohtajistoa että Helsingin kuntapolitiikassa valtuustoryhmän puheenjohtajana ja kaupunginhallituksen jäsenenä useamman vuoden ajan. Tällä hetkellä puheenjohdan myös Vasemmistonaisia.

– Olen ollut mukana rakentamassa Vasemmiston vahvaa nousua Helsingissä. Se on vaatinut usean vuoden määrätietoisen työskentelyn sekä poliittisten sisältöjen, viestinnän että vasemmistolaisen ryhmätyöskentelyn suhteen.

Mikä on vahvuutesi tässä tehtävässä?

– Minulla on laajat verkostot kansalaisyhteiskuntaan ja tutkijataustani vuoksi hahmotan politiikkaa monesta eri näkökulmasta. Olen sanavalmis, tottunut esiintymään ja myös innostamaan ihmisiä vasemmistolaisesta näkökulmasta. Olen kova tekemään töitä ja osallistun monipuolisesti erilaisissa rooleissa erilaisiin tehtäviin.

– En pelkää uusia haasteita, suuria tai pieniä. Toimin aina arvojeni mukaisesti, ihmisoikeuksia puolustaen ja vasemmistolaisia arvoja ajaen, siitäkin huolimatta, että joudun toisinaan vasemmiston ulkopuolella kovan kritiikin alle.

Mikä on heikoin kohtasi?

– Olen välillä ehkä hieman liiankin tunnollinen. Poliittista työtä helpottaisi se, jos osaisi välillä suhtautua poliittisiin päätöksiin kevyemmällä otteella. Tutkijataustasta johtuen olen kuitenkin tarkka siinä, että faktat ovat aina kohdillaan.

– Toinen heikko kohta voisi olla se, että koen ajoittain esimerkiksi ihmisoikeusloukkaukset syvästi. Toisaalta ajattelen, että tunteet kuuluvat politiikkaan ja haluan kamppailla kyynistymistä vastaan.

Miten arvioit puoluetta tällä hetkellä?

– Puolueen yhteishengen, arvojen ja tavoitteiden rakentamiseksi ja toteuttamiseksi käytännössä ollaan onnistuttu tekemään paljon. On kuitenkin hyvä muistaa, että vasemmistoliitolla on nykyisten jäsenten ja kannattajien lisäksi paljon potentiaalisia äänestäjiä. Haluan tuoda vasemmistoliiton tutuksi ja äänestettäväksi yhä laajemmalle joukolle.

– Meidän tulee näyttää, että vasemmistoliitto on moderni tulevaisuuden puolue, jolla on tarjota syvällisiä, tarkoin punnittuja ja laaja-alaisia ratkaisuja yhteiskunnan eri osa-alueiden kehittämiseksi. Voimme puolueena tarjota ratkaisuja niin ilmastokriisin, työelämän murroksen, sosiaalisen epätasa-arvon kuin energiakriisin ratkaisemiseen, muutaman mainitakseni.

Mihin suuntaan haluat viedä puoluetta?

– Ihmiset kannattavat laajasti vasemmistolaisia arvoja ja politiikkaamme. Meidän suurin tehtävämme eduskuntavaaleja ajatellen on saada heidät myös äänestämään tämän mukaan. Meidän on osoitettava, että vasemmistoliiton äänestäminen on tärkeää, jos halutaan että ilmastoa ja ihmisoikeuksia puolustetaan kaikkein kunnianhimoisimmin ja eriarvoisuutta torjutaan talouspolitiikalla kaikkein parhaiten.

– Tämä tarkoittaa vahvaa kampanjointia ja ehdokasasettelua, osaavan jäsenistön sitouttamista ja jäsendemokratian vahvistamista ympäri Suomen.

Mitä erityisesti pitää ensi kaudella tehdä?

– Tärkein etappi on eduskuntavaalit. Meidän on toimittava vastavoimana oikeistolaiselle talouskuripolitiikalle ja siitä kumpuavalle äärioikeistolaiselle politiikalle. Pandemiasta vasta palaudutaan ja jälleenrakentamistyö on tehtävä sellaisen talouspolitiikan avulla, jossa pienituloiset eivät kärsi ja ilmasto huomioidaan.

– Tämä edellyttää myös koulutusinvestointien jatkamista ja ihmisten hyvinvoinnista huolehtimista. Sama koskee Venäjän hyökkäyssodan nopeuttamaa inflaatiota ja elinkustannusten nousua. Tätä vastaan tulee toimia sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla niin, että kovimpaa iskua eivät ota ne ihmiset, jotka ovat valmiiksi hauraassa asemassa.

– Ilmastokriisi koskee jokaista politiikan sektoria. Meidän tulee rakentaa vihreä siirtymä sosiaalisesti oikeudenmukaisesti investoimalla uusiin kestäviin työpaikkoihin ja koulutusmahdollisuuksiin.

– Tärkeä teema on myös työelämä, työehdot ja palkkakysymykset. Työelämän tulee olla inhimillistä työn teon muodoista riippumatta, palkalla on tultava toimeen ja myös prekaarissa asemassa olevat ihmiset on huomioitava. Perusturvaa tulee nostaa ja peruspalveluista huolehtia.

Ruokaa rakkaille



Miten rentoudut vapaa-ajalla?

– Rentoudun parhaiten kun saan tehdä hyvää ruokaa rakkaille ja lähimmäisille. Olen kulinaristi ja intohimonani ovat keittokirjat.

– Pandemian aikana alkanut juoksuharrastus auttaa jaksamaan ja pitää mielen virkeänä. Lautapelit perheen kanssa on myös hyvä keino päästä irti hektisestä työnteosta.

Vasemmistoliiton ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ehdolla olevat kansanedustajat Veronika Honkasalo ja Pia Lohikoski vastasivat KU:n pyynnöstä sähköpostitse samoihin kysymyksiin. Eilen tiistaina KU julkaisi Lohikosken vastaukset