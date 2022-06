Katariina Jumppanen

Queen Elizabeth -risteilijän vuonna 2019 pysäyttäneet Elokapinan melojat tuomittiin Helsingin käräjäoikeudessa toukokuun lopulla 20 päiväsakkoon niskoittelusta.

Ympäristöliike Elokapinan melojat estivät Queen Elizabethin lähdön Hernesaaren laiturista 25.9.2019 ja viivyttivät laivaa noin tunnin ajan Lauttasaarenselällä, kunnes poliisi lopetti mielenilmauksen.

Elokapinan mukaan rikollista on ylikulutukseen perustuva elämäntapa, joita luksuristeilijät ilmentävät, koska yksi risteilyalus aiheuttaa vuodessa enemmän ilmastoa kuumentavia hiilidioksidipäästöjä kuin yli 10 000 autoa. Hiilidioksidin lisäksi laivat päästävät terveydelle haitallisia rikkioksidia, dityppioksidia ja pienhiukkasia.

Ylikuluttavaa globaalin pohjoisen elämäntapaa

– Luksusristeily ei ole perustarve vaan osa ylikuluttavaa globaalin pohjoisen elämäntapaa, joka tuhoaa kallisarvoisen planeettamme. Halusimme alleviivata mielenilmauksellamme tätä. Näiden risteilijöiden toiminta on edelleen tuomittavaa ja äärettömän haitallista, toteaa Anna Leppä, yksi nyt tuomion saaneista elokapinallisista.

– Kyllähän me olemme pettyneitä tuomioon – erityisesti koska ekokriisi sen kun kiihtyy. Meidän toimintamme tarkoitus oli ajaa yhteistä hyvää. Queen Elizabethin omistava Carnival Cruises joutui tänä vuonna maksamaan miljoonan dollarin sakot tahallisesta saastuttamisesta. Vuonna 2019 he joutuivat maksamaan 20 miljoonaa dollaria ympäristörikoksista ja 2017 40 miljoonaa dollaria tahallisesta saastuttamisesta ja ympäristötietojen väärentämisestä. Carnival Cruises on kirjaimellisesti rikollinen yritys, ja sen toiminta maksaa ihmishenkiä. Tätä me halusimme tuoda näkyväksi”, kuvaa Elina Kauppila melojien tunnelmia.

Satamakäytäntöjä muutettava

Elokapina vaatii Helsingin Satama oy:tä muuttamaan satamakäytäntöjä niin, etteivät laivat saisi polttaa raskasta polttoöljyä satamassa vaan ne on velvoitettava käyttämään maasähköä.

Elokapinalaiset muistuttavat, että risteilyalukset polttavat bunkkeriöljyä, joka on halvinta ja saastuttavinta polttoöljyä. Vuosittain noin 40 ennenaikaista kuolemaa johtuu ympäristöliikkeen mukaan merenkulun aiheuttamasta saastumisesta Suomessa.

MS Queen Elizabeth on kansainvälinen risteilyalus, joka on 294 m pitkä, 32,2 m leveä ja 62,5 m korkea. Laivaan mahtuu noin 2 000 matkustajaa. Transport and Environment -järjestön vuoden 2019 tutkimusten mukaan Helsingissä risteilyalusten rikkipäästöt ovat melkein kolminkertaiset verrattuna kaikkiin henkilöautojen päästöihin yhteensä.

– Sallimalla luksusristeilijöiden polttaa raskasta polttoöljyä tuetaan suoraan teollisuutta, joka vahingoittaa terveyttämme ja ympäristöämme, Elokapinasta todetaan.