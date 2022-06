Jarno Mela

Lohikoski pyrkii varapuheenjohtajaksi: ”Nato-Suomessa vasemmiston rooli on keskeinen ihmisoikeuksiin perustuvan ulko- ja puolustuspolitiikan rakentamisessa”

Vasemmistoliiton keravalainen kansanedustaja Pia Lohikoski, 44, on ehdolla vasemmistoliiton ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Valinta tehdään ensi lauantaina vasemmistoliiton kymmenennessä puoluekokouksessa. Se pidetään Porissa.Lohikoski vastaa tässä KU:n esittämiin kysymyksiin.

Mikä on ensimmäisen varapuheenjohtajan tehtävä, Pia Lohikoski?

– Ensimmäisen varapuheenjohtajan tärkein tehtävä on puheenjohtajan työn tukeminen, ja olla osa luotettavaa joukkuetta, joka pelaa samaan maaliin.

– Varapuheenjohtaja voi toimia tarvittaessa puheenjohtajan sijaisena, edustaa erilaisissa tilaisuuksissa, ja johtaa puoluehallituksen työtä silloin, jos puheenjohtaja on estynyt.

”Erityisesti lasten ja nuorten oppimisvajeen ja hyvinvointivelan korjaamiseksi olemme saaneet edistettyä merkittäviä investointeja.”

Miksi juuri sinut kannattaa valita tähän tehtävään?

– Tunnen hyvin Vasemmistoliiton poliittiset linjaukset ja roolin hallituspuolueena, koska olen tällä hetkellä eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja ja toimin myös erittäin keskeisellä paikalla eduskunnassa valtiovarainvaliokunnan jäsenenä.

– Puolueen organisaatiosta minulla on vahva, ajantasainen osaaminen ja kokemus, koska olen istunut kuluneen kauden 2019-2022 puoluehallituksen jäsenenä ja toiminut vuosina 2010-2019 puoluevaltuuston puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana.

Eniten voitettavaa Uudellamaalla



Mikä on vahvuutesi tässä tehtävässä?

– Sain paljon pyyntöjä, että minut tarvitaan ehdolle tähän tehtävään, koska ensimmäisen varapuheenjohtajan olisi tärkeää olla kansanedustaja ja mieluiten Suomen suurimmasta vaalipiiristä Uudeltamaalta, koska siellä Vasemmistoliitolla olisi eniten voitettavaa.

– Puolueen johtoon tarvitaan osaaja, joka tuntee politiikan sisältöjen lisäksi myös sidosryhmät ja ymmärtää järjestötyön merkityksen vaalien välillä. Minulla on pitkä järjestötausta kansalaisjärjestöistä ja SAK:laisesta ay-liikkeestä, jossa olen toiminut aktiivina ja myös töissä ammattiliitossa. Edellinen työni ennen eduskuntaa oli asuntopolitiikan edunvalvonnan parissa Vuokralaiset ry:n järjestöpäällikkönä.

Mikä on heikoin kohtasi?

– Tällä hetkellä ajankäyttö on heikoin kohtani, kun erilaisia tehtäviä on kertynyt niin paljon. Siksi alunperin ajattelin, että en lähtisi ehdolle. Harkitsin kuitenkin asiaa uudestaan, koska niin moni pyysi minua ehdolle. Päättäessäni olla käytettävissä, totesin näin tärkeän luottamustehtävän vaativan, että mikäli minut valitaan, tulen siinä tapauksessa jättämään pois muutaman muun tehtävän.

”Olemme elvyttäneet”

Miten arvioit puoluetta tällä hetkellä?

– Puolue on pärjännyt hyvin hallituksessa ja saanut edistettyä monia tärkeitä asioita koulutuksen, sosiaaliturvan ja ympäristön näkökulmasta. Vasemmisto on myös osoittanut kykynsä toimia keskellä kriisejä turvaten työllisyyden ja ihmisten hyvinvoinnin sekä uutta puhtaampaa energiaa rakentavat investoinnit.

– Talouspolitiikan suunnanmuutos on keskeisiä vasemmiston saavutuksia tällä hallituskaudella. Kriisien keskellä olemme kieltäytyneet leikkauspolitiikasta, ja sen sijaan olemme elvyttäneet sekä turvanneet kotitalouksien, yritysten ja kuntien taloutta. Erityisesti lasten ja nuorten oppimisvajeen ja hyvinvointivelan korjaamiseksi olemme saaneet edistettyä merkittäviä investointeja.

– Puolueen pitää turvallisuuspoliittisten ratkaisujen jälkeen siirtää katse eteenpäin ja hyväksyä, että meillä on asiasta perustellusti monenlaisia näkemyksiä. Meidän tulee ryhtyä rakentamaan entistä vahvempia pohjoismaisia yhteistyösuhteita demokratian, ihmisoikeuksien ja ydinasekieltosopimuksen edistämisen näkökulmasta.

Mihin suuntaan haluat viedä puoluetta?

– Vahvemmin esiin, kuinka työ ilmastonmuutosta vastaan on työtä yhteiskunnan muuttamisessa oikeudenmukaisemmaksi ja kestävämmäksi. Uutta työtä, parempia kaupunkeja, puhtaampaa ympäristöä ja lajikadon torjumista.

– Nato-Suomessa vasemmiston rooli on keskeinen kestävän ihmisoikeuksiin perustuvan ulko- ja puolustuspolitiikan rakentamisessa. Turvallisuuden vahvistaminen on tärkeää, mutta on selvää, että se ei saa johtaa asevarustelukierteeseen. Meille tärkeitä arvoja ovat jatkossakin rauha, diplomatia ja ihmisoikeudet. Ne eivät ole myynnissä.

– Yhteiskuntaa ei kehitetä leikkaamalla, vaan vahvistamalla koulutusta. Vasemmiston pitää yhä vahvemmin tuoda vaihtoehtomme kestävästä talouspolitiikasta ja veropolitiikasta sekä torjua uusliberalismia.

– Vasemmiston pitää voimaannuttaa tavallisia ihmisiä, jotka nyt kokevat että kukaan ei edusta heitä. Vasemmiston on puhuttava kielellä, joka ymmärretään kaupan kassajonossa tai kulman kuppilassa.

Mitä erityisesti pitää ensi kaudella tehdä?

– Ihmisten osallisuuden vahvistaminen – koulutuksen, työn, sosiaaliturvan, toimeentulon turvaaminen inflaation noustessa.

– Minulle tärkeitä teemoja, joita haluan nostaa esiin pian edessä olevissa eduskuntavaaleissa, ovat vasemmistolaisten talouspolitiikan edistäminen, asuntopolitiikka, köyhyyden poistaminen, kunnianhimoinen ilmastopolitiikka, uutta työtä luova reilu siirtymä, tasa-arvoinen työelämä, riittävä perusturva ja perustulo sekä hyvinvointivaltion kestävä rahoituspohja.

Kirppareita ja mökkielämää

Miten rentoudut vapaa-ajalla?

– Rentoudun vapaa-ajalla mieheni, lastemme ja koiramme kanssa mökillä Itä-Uudellamaalla Loviisassa. Oli onni, että löysimme museoviraston suojeleman vanhan pikkuisen mökin vain tunnin ajomatkan päästä kotoa Keravalta, joten vietämme siellä kaikki vapaat viikonloput ympärivuotisesti.

– Mökillä harrastan vanhan puutarhan perinnekasvien hoitamista ja 125-vuotiaan mökkimme remontoimista sekä sisustamista. Rakastan etsiä vanhoja tavaroita kirpputoreilta, sellaisia mummonmökkiimme sopivia vintage- ja retrotyylistä kierrätyslöytöjä, jotka tekevät paikasta entistäkin ihanamman ja kotoisemman.

Vasemmistoliiton ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ehdolla olevat kansanedustajat Pia Lohikoski ja Veronika Honkasalo vastasivat KU:n pyynnöstä sähköpostitse samoihin kysymyksiin. Huomenna keskiviikkona KU julkaisee Honkasalon vastaukset.