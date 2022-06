Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Ict-alan työriidan sovittelu jatkui tänään maanantaina. Ammattiliitto Pro jätti sunnuntaina jo viidennen lakkovaroituksen. Tänään käynnistyi seitsemäs lakkoviikko.

Pro jätti uuden lakkovaroituksen valtakunnansovittelijalle ja Palvelualojen työnantajaliitolle Paltalle sunnuntaina, jolloin kolmas kahden viikon mittainen lakko päättyi. Viides lakko toteutetaan ajalle 20.6.–3.7., jos sovittelussa ei saada tuloksia.

Ict-alan työriitaa sovittelu jatkui muutaman viikon tauon jälkeen maanantaina aamupäivällä.

– Pron ensisijainen tavoite on saada alalle ostovoimaa tukeva sopimus ja lopettaa lakot, jotka hankaloittavat kaikkien arkea, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo. Hän korostaa erityisesti alan pienipalkkaisimpien ostovoimaa tukevan sopimuksen tärkeyttä.

Lakko koskee kaikkia teleoperaattoreita, verkonrakennusyhtiöitä ja niiden alihankkijayrityksiä, joissa noudatetaan Pron ja Paltan välistä työehtosopimusta. Sopimuksen piirissä on noin 12 000 toimihenkilöä ja asiantuntijaa. Alan työehtosopimusneuvotteluja on käyty joulukuusta 2021 lähtien. Sopimus päättyi 28. helmikuuta.

Sovittelija Jukka Ahtela jätti ict-alan työriitaan toukokuun alussa sovintoesityksen, jonka Pro hylkäsi. Ammattiliiton mukaan sovintoesitys ei olisi ratkaissut alalla olevia pitkäaikaisia ongelmia, eikä tarjottu palkkaratkaisu olisi korottanut riittävästi alan matalimpia palkkoja.

ILMOITUS

Malinen syyttää työnantajia heidän ajamastaan murroksesta, jolla alan asiantuntijatyötä yritetään järjestelmällisesti aliarvostaa palkassa ja työehdoissa.

– Pron tavoitteena on turvata asiantuntijatyö ja pysäyttää alan luisuminen matalapalkka-alaksi, Malinen sanoo.

Monia vaikutuksia pitkällä lakolla

Pitkällä ict-alan työtaistelulla on monia vaikutuksia kansalaisille ja yrityksille. Lakko on esimerkiksi siirtänyt käytössä olevien ict-alan palveluiden muutostöitä ja uusien palveluiden käyttöönottoa syksyyn.

Monien yritysten puhelinasiakaspalvelu on hankaloitunut, niissä on ruuhkia ja yhteydenottolomakkeita on suljettu. Lakon aikana valmistuneisiin kerrostaloihin ei ole saatu kytkettyä laajakaistoja ja muissakin muutoissa laajakastojen asennukset ovat viivästyneet viikkoja.

Pro on kevään mittaan ihmetellyt sitä, että Ukrainan sodan leimaamassa maailmantilanteessa ei synny sopua ict-alan toimihenkilöiden työehdoista, sillä ala on infrastruktuuriala, jonka toimintavarmuus tulisi ottaa vakavasti.