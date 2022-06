Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

– On jopa huvittavaa, että samat oikeistolaiset, jotka yleensä kauhistelevat valtion velanottoa ja suomivat hallitusta vastuuttomista menolisäyksistä, nyt esittävät että valtion pitäisi mukisematta käyttää miljardeja euroja tuloveroalennuksiin, vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson kirjoitti perjantaina facebookissa.

Hän kommentoi asiaa tilanteessa, jossa erityisesti vähävaraiset lapsiperheiden köyhyys kasvaa elinkustannusten noustessa Ukrainan sodan, energian hinnannousun ja lannoitepulan vuoksi.

Hän pitää selvänä sitä, että ihmisten ostovoimasta tulee huolehtia.

”Oikea lääke olisi, että työnantajat maksaisivat riittäviä palkankorotuksia.”

– Oikea lääke olisi pikemminkin, että työnantajat maksaisivat riittäviä palkankorotuksia.

Andersson painottaa sitä, että käytännössä veroalea vaativat tahot esittävät, että palkanmaksuvastuuta siirretään työnantajilta valtiolle.

ILMOITUS

– Veronmaksajien tehtäväksi jäisi kustantaa miljardien verokevennykset, jotka lisäisivät valtiontalouden alijäämää ja sitä kautta painetta julkisten palveluiden heikennyksiin.

Andersson pitää selvänä sitä, että yritysten tulee kantaa yhteiskuntavastuunsa tilanteessa, jossa palkansaajien ostovoimaa uhkaa heiketä.

– Yritysten voittoasteet ovat koronapandemian aikana kehittyneet hyvin suotuisasti ja inflaation seurauksena monet yritykset ovat voineet nostaa hintoja, hän muistutti.

– Palkansaajien ostovoimaa on siis tärkeä turvata palkankorotuksilla ja veroalennusten sijaan julkisia varoja on ohjattava kaikkein pienituloisimpien aseman parantamiseen. Erityisesti lapsiperheköyhyyden ja ikäihmisten köyhyyden torjuminen on äärimmäisen tärkeää tässä tilanteessa.