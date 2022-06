Juliana Harkki

– Niin kauan kuin Eurooppa ostaa venäläistä fossiilienergiaa, se rahoittaa Venäjän sotakassaa. Puolikin vuotta on pitkä aika sodassa, sanoo europarlamentaarikko Silvia Modig (vas.).

EU-maiden johtajat pääsivät eilen poliittiseen sopuun EU:n kuudennesta pakotepaketista ja siihen kuuluvasta venäläisen öljyn tuontikiellosta. Venäläiselle raakaöljylle ja öljyn jalostustuotteille on tulossa asteittainen tuontikielto vuoden loppuun mennessä.

Unkari sai läpi poikkeuksen tuontikieltoon, joten öljytoimitukset Družba-putkea pitkin saavat jatkua väliaikaisesti. EU-komission arvion mukaan tuontikielto kattaa kuitenkin lähes 90 prosenttia EU:n ostamasta venäläisöljystä.

Kuudennessa pakotepaketissa on mukana pakotteita myös muun muassa Venäjän suurimmalle pankille Sberbankille ja venäläisille medioille.

Sodan alettua EU-maat ovat maksaneet Venäjälle öljystä jo yli 20 miljardia euroa.

Öljykompromissi pettymys

Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Silvia Modig on tyytyväinen siihen, että kuudes pakotepaketti saatiin vihdoin yksimielisesti eteenpäin. Hän on kuitenkin pettynyt öljystä saavutettuun kompromissiin.

– Niin kauan kuin Eurooppa ostaa venäläistä fossiilienergiaa, se käytännössä rahoittaa energiaostoillaan Putinin sotakassaa. Nyt EU sanoo jatkavansa sotakassan rahoittamista vähintään vuoden loppuun ja sen ylikin. Se on täysin kestämätöntä, Modig sanoo.

ILMOITUS

Sodan alettua EU-maat ovat maksaneet Venäjälle öljystä jo yli 20 miljardia euroa.

– Jokainen voi laskea, kuinka paljon ehdimme kartuttaa Venäjän sotakassaa vuoden loppuun mennessä. Eikä tuontikielto edes koske maakaasua, vaikka on selvää, että pakotteet pitäisi ulottaa koko energiasektorille. On kestämätöntä ja paradoksaalista, että EU-maat yhdellä kädellä vahvistavat omaa puolustustaan ja toisella rahoittavat Venäjän sotaa, Modig sanoo.

– Ymmärrettävästi tilanne on vaikea niille jäsenmaille, jotka ovat vahvasti riippuvaisia venäläisestä fossiilienergiasta, kuten Unkari. Öljypakotteet tulevat iskemään koko Euroopan talouteen. Se on kuitenkin nyt hinta, joka on maksettava Ukrainan auttamiseksi.

Orbánin linja vastuuton

Monen mielestä Unkarin pääministeri Viktor Orbán on käyttänyt tilannetta hyväkseen kiristääkseen EU:ta.

– Viktor Orbán on käyttänyt aika röyhkeästi poliittisesti hyväksi tilannetta, jossa Euroopassa käydään sotaa ja ihmisiä kuolee. Se on täysin vastuutonta. Unkarin huoli kansalaisten energiansaannista on ymmärrettävä, Orbánin ylimitoitetut vaatimukset ja puheet tässä tilanteessa eivät.

Modig toivoo, että niin Unkarissa kuin kaikissa EU-maissa siirrytään nyt ripeästi kestävään energiantuotantoon.

– Se on tehtävä joka tapauksessa. Sodan takia tarvitsemme entistä nopeamman aikavälin suunnitelmia. Samalla kun irtaudumme venäläisestä energiasta, meidän on irtauduttava fossiilisesta energiasta. Vihreät investoinnit ovat investointeja tulevaisuuteen, ja ne maksavat itsensä takaisin, kuten nyt nähdään. Pahimmassa energiakriisissä ovat jäsenmaat, joissa on porskutettu eteenpäin fossiilisella energialla, sanoo Modig, joka on Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan jäsen ja vasemmistoryhmän koordinaattori valiokunnassa.