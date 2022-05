Henri Salonen

Turkki jatkaa painostustaan – ”Suomen on pidettävä linjansa, eikä myöntyä aseviennin höllentämiseen tai kurdipakolaisten luovuttamiseen”

Nato-maa Turkki painostaa Suomea ja Ruotsia, jotka haluavat liittyä sotilasliitto Natoon. Jäsenyys vaatii kaikkien jäsenmaiden hyväksynnän.

Vasemmistoliiton kansanedustajat vaativat Suomea pitämään ulkopoliittisen linjansa. Kyse on Turkin Suomelle ja Ruotsille esittämistä vaatimuksista, joihin Turkki vaatii maita suostumaan ennen kuin se on valmis tukemaan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksiä.

Turkki on syyttänyt Suomea ja Ruotsia terroristien suojelusta, millä se viittaa kurdien tukemiseen. Yksi vaatimuksista on julkisuudessa olleiden tietojen mukaan ollut turvaa hakeneiden kurdien palauttaminen Turkkiin. Tämän lisäksi Turkki on myös vaatinut sille asetettujen asevientikieltojen purkamista.

– Ihmisoikeudet ja oikeusvaltio eivät ole neuvottelukysymyksiä, eikä niistä voi käydä kauppaa. Luovutukset ovat oikeudellisia prosesseja, eikä ole millään tavalla mahdollista käsitellä niitä poliittisesti, painotti vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo Suomen tietotoimistolle

”Suomen on pidettävä linjansa”

Saramo ei myöskään halua, että Suomessa taivuttaisiin vaikenemaan Turkin toimista.

– Suomessa on ainakin 30 vuotta uskallettu puhua vapaasti, eikä Naton jäsenyys saa palauttaa meitä suomettumisen ajan kaksoisstandardeihin, jossa joidenkin vääristä teoista vaietaan.

Ei palautuksille



Eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Lohikoski vaatii niin ikään Suomea pitämään kiinni asevientiekielloista.

– Suomen on pidettävä linjansa, eikä myöntyä aseviennin höllentämiseen tai kurdipakolaisten luovuttamiseen. Suomen ei tule luovuttaa poliittisen vapautensa puolesta kamppailevia kurdeja Turkin vankiloihin, Lohikoski kirjoittaa Facebook-sivullaan.

Lohikoski huomauttaa, että eduskuntakäsittelyn aikana vakuutettiin, ettei Nato-jäsenyys johtaisi itsenäisyyden menettämiseen ulko -ja turvallisuuspolitiikassa.

– Tästä on pidettävä kiinni.

Turkki jatkaa

Samalla kun Turkin, Suomen ja Ruotsin kiistely Nato-jäsenyydestä jatkuu, on Turkki käynnistämässä uutta sotilasoperaatiota Pohjois-Syyriassa. KU:n tietojen mukaan Suomi tyytyy toistaiseksi vain seuraamaan tilannetta. Samalla Turkkia koskevia asevientikieltoja ollaan hiljalleen purkamassa.

Tiistain HS:ssa Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin kanslian tiedottaja toisti itsevaltaisen hallinnon viestin.

– Lopulta Suomen hallituksen on päätettävä, kumpi on tärkeämpää: liittyä Natoon vai suojella tällaisia järjestöjä, tiedottaja Fahrettin Altun kirjoitti HS:lle.

