Emma Grönqvist

Paikallinen sopiminen voi kehittyä ja laajeta kaikkiin yrityksiin, kun pohjalla ovat yleissitovat sopimukset ja neuvottelujärjestelmä.

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Jouni Jussinniemi on huolissaan siitä, että politiikan oikea laita ajaa yhä vahvemmin työmarkkinoille paikallista sopimista. Jussinniemi puhui asiasta Teollisuusliiton liittovaltuustossa maanantaina Helsingissä. Hän on liiton jäsen ja liittovaltuutettu.

– Paikallinen sopiminen on esillä jälleen vahvasti oikean laidan puheissa. Vappuna Suomen Yrittäjien Mikael Pentikäinen haikaili paikallisen sanelun ja työtaisteluoikeuden rajoittamisen perään. Keskusta myös on tullut ulos paikallisesta sopimisesta kansanedustaja Markus Lohen suulla. Hänen mielestään paikallisen sopimisen on edistyttävä seuraavalla vaalikaudella, Jussinniemi luetteli.

– Niinpä asia on varmasti iso teema eduskuntavaaleissa, joten meidänkin teollisuusliittona täytyy olla valppaana asian suhteen ja valvoa työntekijöiden etuja.

”Paikallisesta sopimisesta Sipilän hallitus teki esityksen joka ei ole huono.”

Molemmille hyötyä



Jussinniemi painotti olevansa sitä mieltä, että paikallista sopimista tarvitaan.

– Silloin, kun luottamus, tieto ja taito työmaalla ovat kohdallaan, työntekijöiden luottamusmiehellä sekä työnantajan edustajilla voi paikallinen sopiminen olla hedelmällistä ja kumpikin osapuoli hyötyy ,ja nimenomaan se että kumpikin osapuoli saa jotain etua sopimuksesta, hän arvioi.

Hänestä paikallista sopimista voidaan edistää niin, että se laajenne yleissitovassa kentässä kaikkiin yrityksiin, kunhan sopimukset tehdään luottamusmiehen kanssa.

Sanelusta sopimiseen

Jussinniemi arvioi, että paikallinen sopiminen voi kehittyä ja laajeta kaikkiin yrityksiin, kun pohjalla ovat yleissitovat sopimukset ja neuvottelujärjestelmä.

– Paikallisesta sopimisesta Sipilän hallitus teki esityksen joka ei ole huono, itse asiassa ihan kelvollinen, kun katsoo nykymenoa työmarkkina kentässä, hän sanoi ja lainasi esitystä:

– Yleissitovaa työehtosopimusta soveltavalle työnantajalle annettaisiin mahdollisuus tehdä työehtosopimuksen kelpuuttavan määräyksen nojalla paikallisia sopimuksia työehtosopimuksen sallimissa rajoissa noudattaen sopimisen osapuolia ja menettelytapoja koskevia määräyksiä.

– Lisäksi työsopimuslaista, työaikalaista, vuosilomalaista ja opintovapaalaista poistettaisiin säännökset, joilla on suljettu yleissitovaa työehtosopimusta noudattavalta työnantajalta oikeus tehdä yleissitovaan työehtosopimukseen perustuvia paikallisia sopimuksia.