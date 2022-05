IPS/Cecilia Russel

Intialainen Tara Banjara oli neljä ja puolivuotias, kun vanhemmat panivat hänet töihin. Tyttö alkoi tyhjentää maanteiden kuoppia niihin kerääntyneestä rojusta Rajasthanin Nemdin kylässä. Hän uurasti äitinsä kanssa satoi tai paistoi, päivästä ja vuodesta toiseen. Iltaisin hän oli niin väsynyt, että jaksoi tuskin syödä.

– Meidän perheellä ei ollut tarpeeksi ruokaa, emme saaneet kahta ateriaa päivässä. Olin sisaruksista vanhin, joten vanhempani ottivat minut töihin. Puhdistin joka päivä äitini kanssa vaarallisia maanteitä ja koko ajan pelkäsin, että jään auton alle. Olin onneton ja totuin olemaan väsynyt. En ymmärtänyt, että olen lapsityöläinen ja että siinä voisi olla mitään väärää, nykyään seitsemäntoistavuotias Banjara kertoo.

Kun Tara Banjara oli kahdeksanvuotias, Nobel-palkitun Kailash Satyarthin käynnistämän Bal Ashram -rahaston aktivisti pelasti hänet töistä kouluun, vanhempien vastahakoisuudesta huolimatta.

– Silmäni aukesivat. En ollut edes tiennyt, että koulutusta on olemassa. Vanhempani eivät halunneet minun menevän kouluun. Vaikka aktivistit vetosivat heihin, he kielsivät minua. Mutta minä sain vanhempani muuttamaan mielensä. Menin nälkälakkoon ja olin koko ajan murheellinen, jotta he tajuaisivat, Banjara selittää.

Tyttö pääsi kouluun ja on nyt kirjoittautunut yliopistoon. Hän haaveilee poliisin urasta, sillä poliisina hän voisi ruohonjuuritasolla vaikuttaa myönteisesti kaltaistensa lasten elämään.

ILMOITUS

– Me olemme syntyneet köyhiin perheisiin, joilla ei ole äänIoikeutta. Se ei tarkoita, että meidän pitäisi olla tuomittuja lapsityöhön.

Globaali skandaali

Tara Banjara on vain yksi maailman miljoonista lapsista, jotka on vangittu lapsityöhön kaivoksiin, maatiloille, tehtaisiin ja koteihin. Toukokuussa hän vieraili kertomassa kokemuksistaan kansainvälisen työjärjestö ILO:n lapsityökonferenssille Etelä-Afrikan Durbanissa.

ILO:n ja Unicefin viimeisten tilastojen mukaan maailman lapsista joka kymmenes eli 160 miljoonaa lasta on lapsityössä. Viime vuosina lapsityö on vain lisääntynyt, varsinkin ikäluokassa 5–11-vuotiaat.

– On globaali skandaali, ettei lapsityötä ole saatu poistettua. Yli 60 prosenttia maailman työläisistä työskentelee epävirallisessa taloudessa, ja se merkitsee, ettei heillä ole oikeuksia, sosiaaliturvaa tai lainsuojaa. Vanhemmat ovat pienten palkkojensa vuoksi riippuvaisia lastensa ansaitsemista tuloista. Vain elämiseen riittävät palkat ja sosiaaliturva poistavat epävirallisten työmarkkinoiden epätoivon ja auttavat vanhempia tekemään parempia ratkaisuja, ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestön pääsihteeri Sharan Burrow totesi Durbanissa.

Englanninkielinen versio