Tilanne on kohentunut sitten Mugaben päivien, mutta hyvä se ei ole vieläkään.

New York Timesin ja IPS:n Zimbabwen kirjeenvaihtaja Jeffrey Moyo on vaarassa joutua vankilaan työnsä tekemisestä. Moyo järjesti kahdelle New York Timesin kollegalleen media-akkreditoinnin Zimbabween ja nyt häntä syytetään maahanmuuttoviranomaisten harhaan johtamisesta. Moyo on kiistänyt syytteen.

– Journalismi on rikos Zimbabwessa. Hallitus näkee riippumattoman journalismin vihollisenaan, Jeffrey Moyo, 37, sanoo. Häntä uhkaa kymmenen vuoden vankeus.

Moyo pidätettiin vuosi sitten kolmeksi viikoksi, jonka jälkeen hänet vapautettiin takuita vastaan. Ensin takuut tosin evättiin sillä perusteella, että Moyoa sanottiin uhkaksi kansalliselle turvallisuudelle. Hänen oikeudenkäyntinsä Bulawayon käräjäoikeudessa alkoi samalla viikolla kun vietettiin kansainvälistä lehdistönvapauden päivää.

– Elän jatkuvassa pelossa, kun mietin mitä hallitus punoo pääni menoksi. Jos olet riippumaton journalisti Zimbabwessa, sinun pitää koko ajan vilkuilla taaksesi, sillä joku saattaa seurata sinua. Se joku voi haluta käydä kimppuusi työsi vuoksi, Moyo sanoo.

– Tällä tavalla toimivalla hallituksella on taatusti luurankoja kaapissaan. Pelkään, että jossain vaiheessa, kun muu maailma on unohtanut minut, he vahingoittavat minua. Hallitus näkee varjoja kaikkialla ympärillään, Moyo lisää.

Moyon asianajajat yrittivät saada jutun hylätyksi, sillä heidän mukaansa se seisoo hataralla pohjalla. Käräjäoikeus torjui vaatimuksen. Sen sijaan oikeus halusi ristikuulustella Moyoa, mutta hän päätti vaieta.

Jeffrey Moyon asianajaja Beatrice Mtetwa kertoi oikeudelle, että hänen asiakkaansa valitsi vaikenemisen, sillä oikeus oli jo tehnyt päätöksensä asiassa ottamatta huomioon puolustuksen toimittamaa todistusaineistoa. Todistusaineistolla perusteltiin hylkäysvaatimusta.

Perustuslaillinen, periaatteellinen lehdistönvapaus



Zimbabwen perustuslaissa on taattu lehdistönvapaus, mutta käytännössä takuita ei ole. Median oikeuksia puolustavan Media Institute of Southern African (MISA) Zimbabwen osasto rekisteröi 27 lehdistönvapauden loukkausta viime vuonna. Edellisvuonna tapauksia oli 52.

– Kun perustuslakia rikotaan, ja etenkin kun rikkojana on poliisi, jonka oletetaan valvovan lakia, sen ylläpitäminen muodostuu haasteeksi, MISA Zimbabwen johtaja Tabani Moyo toteaa. Hänen mukaansa lainvalvontaviranomaisten kanssa täytyy jatkuvasti keskustella, jotta toimittajien työn häirintä vähenisi.

Hallituksen mielestä sananvapaustilanne on jo paljon parempi kuin aiemmin.



– Meillä ei enää ole vakavia tapauksia, joissa journalisteja häirittäisiin, hakattaisiin tai tapettaisiin. Sen sijaan meillä on jykevää ajatustenvaihtoa journalistien kanssa, Zimbabwen varaviestintäministeri Kindness Paradza sanoi maailman lehdistönvapauspäivän tilaisuudessa Bulawayossa.

Parempi, vaan ei hyvä vieläkään



Myös Toimittajat ilman rajoja -järjestön mukaan median tilanne Zimbabwessa on hieman kohentunut sen jälkeen, kun Robert Mugabe pakotettiin pois vallasta vuonna 2017. Tiedonsaanti on parantunut ja itsesensuuri vähentynyt.

Väkivaltaa journalisteja kohtaan on vähemmän, eikä tänä vuonna ole vielä tapettu ketään. Vaara ei kuitenkaan ole kokonaan poistunut, ja varsinkin sosiaalisessa mediassa uhkailu on yhä tavallista. Koston pelon synnyttämää itsesensuuriakin esiintyy.

Vanhoja toimittajien työhön vaikuttavia lakeja on kumottu, mutta esimerkiksi salassapitolaki ja uusi kyberturvallisuuslaki tukahduttavat edelleen Zimbabwen journalismia.

– Mitä tulee lehdistönvapauteen Zimbabwessa hallitus viittoilee oikealle, mutta kääntyy vasemmalle. Se, mitä hallitus puhuu, sopii yhteen parhaiden kansainvälisten käytäntöjen kanssa. On eri asia, mitä kentällä todellisuudessa tapahtuu, Beatrice Mtetwa huomauttaa.

– Meillä on Mugaben ajan jälkeenkin ollut pidätettynä monia journalisteja. Hallitus käyttää hyväkseen rikosoikeusjärjestelmää häiritäkseen toimittajia. He pidättävät journalisteja vedoten rikoslakiin, vaikka tietävät syytteen perättömäksi.

