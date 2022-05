Touko Hujanen

Vasemmistoliitto valitsee uuden puoluejohdon Porissa kahden viikon päästä. Poikkeuksena on puoluesihteeri, jonka valinta on siirretty puoluevaltuustolle.

Vasemmistoliiton puoluekokous alkaa kahden viikon päästä Porissa. Puoluekokouksessa hyväksytään uusi periaateohjelma sekä päivitetään vasemmistoliiton ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja.

Tiedotusvälineiden mielenkiinto tullee kohdistumaan eniten henkilövalintoihin, joita tässä jutussa käydään läpi. Yksi asia on varma: puheenjohtaja Li Andersson valitaan vielä yhdelle jatkokaudelle.

Andersson sanoi huhtikuussa KU:n haastattelussa, että haluaa viedä puolueen seuraaviin eduskuntavaaleihin, jos puolue niin haluaa. Ja haluaahan se, Anderssonille ei ole tullut vastaehdokasta.

1. Varapuheenjohtaja

Kuopion puoluekokouksessa marraskuussa 2019 Jussi Saramo valittiin puolueen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Pääsiäisenä hän sanoi KU:lle, ettei ole enää käytettävissä tehtävään. Saramo perusteli päätöstään sillä, että on nyt eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Kaksoisrooli eduskuntaryhmän ja puolueen johdossa on ollut raskas, Saramo sanoi.

– Sekä puolueen, oman itseni jaksamisen että perheen kannalta on minusta oikein, että en ole kisaamassa ensimmäisen varapuheenjohtajan paikasta.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen ilmoitti viikko sitten, että haluaisi nähdä jatkossakin puolueen ensimmäisenä varapuheenjohtajana kansanedustajan.

Ennen Sarkkisen haastattelua useampi kansanedustaja oli ehtinyt kieltäytyä ehdokkuudesta. Sarkkinen nosti esiin erityisesti Pia Lohikosken, jonka toivoi uudelleen harkitsevan ehdokkuutta. Sarkkinen toivoi erityisesti, että ensimmäinen varapuheenjohtaja tulisi Helsinki–Uusimaa-akselilta.

Lohikoski ilmoittikin tällä viikolla, että on kiinnostunut ensimmäisen varapuheenjohtajan paikasta. Hän kertoi saaneensa paljon vetoomuksia asiasta.

– On ollut hienoa saada kannustusta eri puolilta Suomea ja useista piirijärjestöistä omani lisäksi. Minulla on aiempaa kokemusta puoluevaltuuston puheenjohtajuudesta ja puoluehallituksen jäsenyydestä, joten olen valmis näihin saappaisiin, Lohikoski sanoi.

Lohikoski on ensimmäisen kauden kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen, Keravan kaupunginvaltuutettu sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuutettu.

Lohikosken ilmoittauduttua kisaan kertoi kansanedustaja Veronika Honkasalo seuraavana päivänä olevansa myös käytettävissä ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi.

– Olen ollut mukana rakentamassa vasemmiston vankkaa nousua Helsingissä monen vuoden ajan ja haluan tämän pohjalta antaa kaiken osaamiseni puolueen vahvistamiseksi ympäri Suomen. Koen, että minulla on tässä tehtävässä paljon annettavaa, Honkasalo sanoi.

Honkasalo on ensimmäisen kauden kansanedustaja. Hän toimi vasemmistoliiton 3. varapuheenjohtajana vuosina 2016–2019.

Porissa kisa ensimmäisen varapuheenjohtajan paikasta tulee olemaan siis Lohikosken ja Honkasalon välinen.

Muut varapuheenjohtajat

Tamperelainen Minna Minkkinen ja pyhäjärveläinen Jouni Jussinniemi ovat ilmoittaneet haluavansa jatkaa puolueen varapuheenjohtajina. Minkkinen on tällä hetkellä toinen ja Jussinniemi kolmas varapuheenjohtaja.

– Hommat ovat kesken Olen huomannut olevani järjestöosaaja. Varsinkin nyt, kun puolue on hallituksessa ja puheenjohtaja ministerinä, on hyvä, että on meitä muita hoitamassa järjestötoimintaa. Pidän niistä hommista, vaikka ne ovat käytännön asioita, joista ei tiedotteita lähetellä, Minkkinen sanoi KU:lle huhtikuussa.

– Jäsenmäärämme ja kuntavaalien ehdokasmäärä isojen kaupunkien ulkopuolella on vähentynyt hälyttävästi, Jussinniemi sanoi KU:n haastattelussa.

– Ne ovat kuitenkin peruspilari sille, kuinka pärjätään valtakunnallisesti vaaleissa, ja niihin pitää lisätä paukkuja. Vasemmistoliitosta täytyy kehittää taas puolue, joka on ensisijainen vaihtoehto palkansaajille, hän jatkoi.

Jussinniemelle ja Minkkiselle on tullut vastaehdokkaita. Heidän joukossaan on kotkalainen Joona Mielonen, joka sanoi päättäneensä lähteä ehdolle, kun pyyntöjä oli tullut eri puolelta Suomea.

Mielosen lisäksi ehdolla on muun muassa joensuulainen Alia Dannenberg. Hän on filosofian tohtori, kauppatieteiden maisteri ja yrittäjä. Dannenberg on kaupungin- ja aluevaltuutettu sekä Seta ry:n varapuheenjohtaja.

– Missioni puolueen uudistamisessa ei niinkään liity politiikan sisältöihin vaan toimintatapojen ja organisaatiokulttuurin uudistamiseen valmentavan ja tuloksellisen strategisen johtamisen keinoin.

– Kyse on kaikista niistä hyvistä asioista, joilla puolueen toimijat eri tasoilla pääsisivät aidosti osallistumaan ja kehittämään luovasti toimintaa arvostavassa ja psykologisesti turvallisessa ympäristössä, Dannenberg sanoo puolueen verkkosivujen esittelyssä.

Vantaalainen pitkän linjan kuntapoliitikko Antero Eerola on myös ehdolla varapuheenjohtajaksi. Toimittajana työskentelevä Eerola nostaa esiin sotilaallisen liittoutumattomuuden.

– Mielestäni puoluetta johtavaan joukkueeseen tarvitaan nyt kokenut tekijä, joka on selkeästi Suomen Nato-jäsenyyttä vastaan, asiantuntijapohjalta. Rauhan asia on Vasemmiston asia, Eerola sanoo puolueen verkkosivuilla.

Nato-jäsenyyden vastustaminen on tärkeässä asemassa myös helsinkiläisellä Mike Pohjolalla, joka on niin ikään ehdolla varapuheenjohtajaksi. Pohjola äänesti vasemmistoliiton puoluevaltuustossa, että puolueen pitäisi jättää hallitus, jos Suomi hakee sotilasliitto Naton jäseneksi. Puolue päätti pysyä hallituksessa äänin 52–10.

– Sen jälkeen monet ovat pyytäneet minua olemaan ehdolla puolueen varapuheenjohtajaksi. Kokouksessa kuultiin lähinnä Nato-vastaisia puheenvuoroja myös niiltä, jotka halusivat jatkaa hallituksessa. Koetaan, että puolueelle tarvitaan joku selkeän Nato-vastainen varapuheenjohtaja, Pohjola sanoi tiedotteessaan.

Varapuheenjohtajakisaan on ilmoittautunut myös rovaniemeläinen Vesa Puuronen. Puuronen on yhteiskuntatieteiden tohtori ja ollut mukana vasemmistoliitossa ja sen edeltäjissä 1970-luvulta. Hän istuu Rovaniemen kaupunginvaltuustossa ja Lapin hyvinvointialueen valtuustossa.

– Työssäni tutkijana olen perehtynyt yhteiskunnalliseen osallistumiseen, rasismiin, oikeistopopulismiin, lastensuojeluun jne. Olen aktiivisesti mukana luonnonsuojelutoiminnassa, esimerkiksi kaivoskriittisissä ja jokiluonnon suojelemiseen tähtäävissä järjestöissä, Puuronen sanoo puolueen verkkosivuilla.

Puoluevaltuusto ja puoluehallitus

Puoluevaltuuston puheenjohtaja on kainuulainen Miikka Kortelainen, joka hakee jatkokautta tehtävään. Kortelaisen haastajiksi ovat ilmoittautuneet ensihoitaja Juha Pitkänen Pohjois-Savon Tuusniemeltä sekä sosionomi Katri Kapanen Varsinais-Suomen Kaarinasta.

Puoluekokouksessa valitaan myös uusi puoluehallitus. Puoluehallituspaikkaa on tällä hetkellä kertonut tavoittelevansa 21 ehdokasta.

Entäs puoluesihteeri

Vasemmistoliiton puoluesihteeriä ei enää valita puoluekokouksessa. Päätös syntyi Kuopiossa äärimmäisen niukasti. Mikko Koikkalainen voitti 2019 äänestyksessä istuvan puoluesihteerin Joonas Leppäsen selvin luvuin.

Puoluesihteerin valinta on siirretty puoluevaltuustolle, joka tekee valinnan myöhemmin tänä vuonna. Koikkalainen ei vielä ole sanonut, haluaako jatkaa tehtävässä.

Puoluekokousrytmi

Tällä hetkellä vasemmistoliiton puoluekokous järjestetään kolmen vuoden välein. Tähän on todennäköisesti tulossa muutos, sillä puoluekokoukseen on tehty aloite puoluekokouskauden lyhentämisestä kahteen vuoteen. Puoluehallitus tukee esitystä.

Lopullinen päätös tehdään Porissa.

Juttua korjattu 27.5.2022 klo 13.16. Korjattu Miikka Kortelaisen etunimi oikeaksi.