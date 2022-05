Lehtikuva/TImo Heikkala

Kunta-alan ammattiliitot nokittelevat toisiaan.

Kunta-alan palkkaneuvottelut menivät umpisolmuun, kun ensin sovittelulautakunnan sovintoesitys kaatui hoitajaliittojen vastustukseen ja maanantai kariutui myös yritys sopia työehdoista alan muiden liittojen kanssa.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on pettynyt siihen, ettei kunta-alan työntekijöille saatu neuvoteltua palkankorotuksia kesäksi. Neuvotteluita on käyty jo noin viiden kuukauden ajan. Tällä hetkellä neuvotteluiden jatkamisesta ei ole tietoa.

Koska sopimusta ei ole, JHL:n jäseniltä jää saamatta tänä kesänä luvassa ollut 46 euron korotus. Vuoden loppuun mennessä siitä kertyisi 322 euroa.

– Jokainen kuukausi ilman palkankorotuksia on tappio kunta-alan työntekijöille, koska korotuksia ei makseta takautuvasti. JHL olisi halunnut palkankorotukset kaikkien kunta-alan työntekijöille jo kesäkuun alussa. He ovat palkankorotuksensa todellakin ansainneet, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine sanoo.

Tilanne hiertää myös ay-liikkeen sisällä. Hoitajaliitot syyttivät tänään muita kunta-alan pääsopijoita siipeilystä.

JHL:n Niemi-Laine puolestaan sanoo, että hoitajaliittojen hylkäämässä sovittelulautakunnan sovintoesityksessä oli palkankorotuksia, joiden suuruusluokkaa ei ole nähty sitten vuoden 2007 palkkaratkaisujen. Ne olisivat ylittäneet palkkaohjelma mukaan lukien talven ja kevään aikana työmarkkinoilla sovitut ratkaisut kirkkaasti. Lisäksi paikallisilla järjestelyerillä oli tarkoitus korottaa syvimmässä palkkakuopassa olevien palkkoja.

Lisää on tulossa



– JHL on järjestänyt kevään aikana lakkoja kymmenessä kaupungissa ja koko valtakunnassa on edelleen päällä ylityö- ja vuoronvaihtokielto. Uskomattoman kovakalloista porukkaa täytyy olla neuvottelupöydän toisella puolella, kun nämäkään eivät ole riittäneet jäsentemme vahvan tahtotilan ilmaisuksi. JHL:ltä ei pelimerkit lopu, joten lisää on tulossa, Niemi-Laine väläyttää.

Kunta-alan kiistassa vahvassa neuvotteluasemassa olevat Tehy ja SuPer ovat olleet kuskin paikalla. Niiden puolella on myös suuren yleisön sympatia, ja myös poliitikoilta on tullut lupauksia palkkaohjelmasta, joka tosin koskisi laajemmin koko sektoria.

JHL:n Niemi-Laine kehottaa poliitikkoja pitämään näppinsä erossa neuvotteluista. Hänen mukaansa neuvottelut on käytävä neuvotteluosapuolten välillä, ei eduskunnassa, ei somessa eikä julkisuudessa.

– Neuvottelutuloksen saaminen kunta-alalle on tällä kierroksella todella vaikeaa. Vaikeuskerrointa on turhaa lisätä sillä, että neuvotteluihin puuttuvat sellaiset osapuolet, joilla ei ole asiassa neuvotteluvaltaa. Yhdenkään poliitikon ei ole syytä kiillottaa imagoaan kunta-alan neuvotteluihin sorkkimisella.

Jyty: Terveydenhuollossa muitakin kuin hoitajia



Aiemmin tiistaina kunta-alan työntekijöitä edustavan ammattiliitto Jytyn liittovaltuusto muistutti, että terveydenhuollon piirissä toimii hoitohenkilöstön lisäksi muitakin ammattiryhmiä, kuten terveydenhuollon sihteerit ja osastonsihteerit, palkanlaskenta-, talous- ja henkilöstöhallinto, välinehuoltajat ja laitoshuoltajat, ICT-palvelut, kiinteistönhoito ja ruokahuolto.

Hoitohenkilöstö ei kykene työskentelemään yksinään, ja kokonaisuuden kannalta tämän tukipalveluhenkilöstön rooli on aivan yhtä tärkeä kuin hoitohenkilöstönkin, valtuusto totesi.

Sen mukaan julkisessa keskustelussa on lisäksi unohdettu lähes täysin sosiaalialan ammattilaiset, jotka työskentelevät sosiaalityössä ja -ohjauksessa, kuntoutuksessa, perhetyössä, kotipalveluissa, omaishoidossa, asumispalveluissa, laitospalveluissa, päihde- ja mielenterveystyössä ja perheneuvonnassa.

Työvoima- ja resurssipula koskettaa aivan yhtä lailla sosiaalialaa kuin terveysalaa ja kaikki nämä alat pitää huomioida neuvottelupöydässä, Jyty vaatii.

Hoitajaliitot käyvät vain omaa taisteluaan



JHL:n vaatimukset ovat ennallaan: palkankorotukset ja palkkaohjelma kaikille kunta-alan sopimusaloille ja työelämän laatua pitää kehittää myös tekstipuolella.

– Tilanne on ratkaistava mieluummin pikemmin kuin myöhemmin. Odotamme työnantajalta nyt selkeää arvostusta työntekijöille tilanteen ratkaisemisen muodossa, Päivi Niemi-Laine vaatii.

Tehy ja SuPer puolestaan ilmoittivat, että niiden julistama ylityö- ja vuoronvaihtokielto kunta-alalle jatkuu. Hoitajajärjestöjen hallitukset tekivät kuitenkin tänään työtaistelutoimeen muutoksen 1.6.– 31.8. väliselle ajalle. Tehyläiset ja superilaiset voivat kesällä halutessaan tehdä ylityötä ja vaihtaa vuoroa, mutta työnantaja ei voi niihin määrätä.

Liittojen puheenjohtajat Millariikka Rytkönen ja Silja Paavola muistuttivat liittojen taistelevan edelleen ”vakavan yhteiskunnallisen ongelman eli hoitajapulan ratkaisun puolesta”, eivät koko kunta-alan.