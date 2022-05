”Uudellamaalla meillä voisi olla eniten voitettavaa ja siksi vasemmistoliiton kannattaa panostaa juuri sinne.”

Keravalainen kansanedustaja Pia Lohikoski vastaa kyllä pyyntöihin asettua ehdolle vasemmistoliiton varapuheenjohtajaksi. puoluekokouksessa. Valinnat tehdään puoluekokouksessa kesäkuussa.

Nykyinen varapuheenjohtaja, vantaalainen kansanedustaja Jussi Saramo ei asetu ehdolle eduskuntaryhmän puheenjohtajuuden vuoksi.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen pyysi KU:ssa viikonvaihteessa ehdokkuudesta kieltäytynyttä Lohikoskea harkitsemaan uudelleen kantaansa.

– Kiitän yhteydenotoista ja vetoomuksista, että asettuisin ehdolle. On ollut hienoa saada kannustusta eri puolilta Suomea ja useista piirijärjestöistä omani lisäksi. Minulla on aiempaa kokemusta puoluevaltuuston puheenjohtajuudesta ja puoluehallituksen jäsenyydestä, joten olen valmis näihin saappaisiin, Lohikoski ilmoitti tiistaina.

Lohikoski on ensimmäisen kauden kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen, Keravan kaupunginvaltuutettu sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuutettu.

Puolueesta on jo aiemmin kuultu kommentteja, että puolueen ensimmäisen varapuheenjohtajan tulisi olla kansanedustaja, ja että puheenjohtajistoon tarvitaan edustus Uudeltamaalta, josta myös valitaan ylivoimaisesti eniten kansanedustajia.

– Uusimaa on todella tärkeä vaalipiiri, onhan se väestömäärältään selkeästi suurin. Viime eduskuntavaaleissa vasemmistoliitto sai Helsingistä kolme kansanedustajaa ja Uudeltamaalta kaksi. Uudellamaalla meillä voisi olla eniten voitettavaa ja siksi vasemmistoliiton kannattaa panostaa juuri sinne, Lohikoski sanoo.

Ilmastopolitiikkaa ja reilua siirtymää

Lohikoski uskoo, että eduskuntavaaleja kohti mentäessä vasemmistolla tulee olemaan tärkeä rooli pitää yllä keskustelua kunnianhimoisen ilmastopolitiikan ja uutta työtä luovan reilun siirtymän lisäksi myös riittävästä perusturvasta kuin sen kestävästä rahoituspohjasta.

– On ilmiselvää, että vasemmiston rooli tulee olemaan merkittävä, jotta sosiaaliturvan kokonaisuudistuksesta saadaan kaikille aidosti hyvä. Haluan itse nostaa esiin myös vasemmistoliiton tavoitteet perustulosta ja köyhyyden poistamisesta, Lohikoski pohtii.

Myös ulko- ja turvallisuuspoliittiset jälkijäristykset ovat Lohikosken mukaan liittoutumispäätöksen jälkeen edessä ja Suomen paikkaa maailmassa haetaan uudestaan. Nämä keskustelut tulevat varmasti esiin niin puoluekokouksessa kuin vaalitoreillakin.

– Suomen tulee liittoutumispäätöksen jälkeen vahvistaa yhteistyötä muiden Pohjoismaiden kanssa. Vasemmistolle on erittäin tärkeää, että Pohjola pysyy ydinaseettomana. Haluamme, että Suomi on yhä maailmalla kokoaan suurempi rauhantekijä, aseistariisunnan edistäjä ja ihmisoikeuksien puolustaja. Suomen on jatkettava tinkimätöntä linjaa ihmisoikeuksiin ja globaaliin oikeudenmukaisuuteen perustuvan ulkopolitiikan suhteen, Lohikoski linjaa.

Ehdokkaita nyt seitsemän

Lohikoski on seitsemän ehdokas vasemmistoliiton varapuheenjohtajistoon.

Muut ovat Mike Pohjola Helsingistä, Alia Dannenberg Joensuusta, Joona Mielonen Kotkasta, Vesa Puuronen Lapista sekä jatkokautta tavoittelevat Minna Minkkinen Tampereelta ja Jouni Jussiniemi Pohjois-Pohjanmaalta.