Lehtikuva/Silja-Riikka Seppälä

Työllisiä oli huhtikuussa 113 000 enemmän kuin vuosi sitten ja työttömiä 69 000 vähemmän.

Työllisyyden hyvä veto jatkui huhtikuussa. Venäjän helmikuussa Ukrainassa aloittaman sodan ennakoidaan heikentävän Suomen talousnäkymiä, mutta ainakaan työllisyydessä niin ei ole käynyt ainakaan vielä. Työttömyyden lasku jatkui ja nyt myös pitkäaikaistyöttömyydessä on merkkejä laskusuunnasta.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli huhtikuussa 113 000 enemmän kuin vuosi sitten ja työttömiä 69 000 vähemmän.

Työllisyysasteen trendiluku oli 73,8 prosenttia. Tilastoinnin muutoksen takia hallituksen tavoite 75 prosentin työllisyysasteesta on käytännössä toteutunut – toteutui jo talvella.

Työttömyysasteen trendiluku 6,2 prosenttia on merkittävä, sillä työttömyys painui nyt alemmas kuin koronaa edeltäneenä aikana, jolloin päästiin 6,5 prosentin työttömyysasteeseen. Hallituksen tavoitteeseen on silti vielä matkaa, sillä se on 4,8 prosenttia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan myös pitkäaikaistyöttömyys kääntyi laskuun huhtikuussa. Huhtikuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 97 000, mikä on 12 800 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

ILMOITUS

Yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden määrä sen sijaan nousi 53 700:aan, mikä on 12 700 enemmän kuin vuosi sitten.

Tilastokeskuksen maanantaina julkistamien tietojen mukaan pitkäaikaistyöttömyys kasvoi koronavuosina 2020–2021, kun se sitä ennen laski voimakkaasti.

Uusia avoimia työpaikkoja TE-toimistoissa oli 35 100 enemmän kuin edellisvuonna.