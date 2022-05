Hannu Mäkelän viimeisin teos yllättää muodoltaan ja tyyliltään. Viiden minuutin jutut koostuu nimensä mukaisesti lyhyistä tarinoista, 26:sta erilaisesta.

Hannu Mäkelä on pitkän uransa aikana osoittanut olevansa monen kirjallisen saran taitaja. Hänen tuotantonsa kattaa proosan ja runouden ohella antologioita, eikä hän ole unohtanut lapsiakaan

Osassa Viiden minuutin jutuista havaintoja maailman tapahtumista ja kokemastaan tekee kirjailija itsenään. Hän kuvaa ihmisiä ja havaintojaan suomalaisessa arjessa ja tarjoaa sen tavalla, joka antaa usein lukijalle oivaltamisen iloa, mahdollisuuden nähdä omaakin elämäänsä uudesta näkökulmasta. Ihan samaanhan myötäelävästi kirjoittava Mäkelä on laajassa ja monille kielille käännetyssä kirjallisessa tuotannossaan harrastanut.

Toisessa ryhmässä juttuja Mäkelä on ottanut äänekseen alter egon, Makkosen. Tätä hän on tarvinnut osoittamaan taitonsa satiirikkona. Nämä jutut ovat sellaisia, että moni lukija saattaa miettiä, onko kyse häveliäisyydestä. Onko kirjoittaja laimentanut piruilun haluaan, kun ei ole kaikkea kehdannut ”omalla nimellään”. Tämä keino on käytössä jutussa naisten valtaamasta valtioneuvostosta. Vinoilua liki iltapäivälehtien tyyliin voisi siitä jutusta sanoa.

Viiden minuutin juttuja on osoitus siitä, miten lyhyesti voidaan tuoda esille paljon. Tarina Momentum, vajaat kolme sivua, on tästä oivallisin todiste. Momentumiksi nimeämällään ilmiöllä Mäkelä tarkoittaa hetkeä, jolloin ihminen kokee kaiken muuttuvan.

Tällaiset hetket ihmisen elämään tulevat odottamatta ja usein yllättävät. Hannu Mäkelä kertoo momentumista, jonka hän kirjoittajana koki Raahessa paluumatkalla Lapista. Vaimolle piti löytää luettavaa loppumatkalle, mutta kaupungista ei löytynyt kirjakauppaa. Se oli sanatyöläiselle pysähdyksen hetki. Vasta kotiin saavuttuaan kirjailija pääsi yli kokemastaan järkytyksestä. Hän sai takaisin uskonsa ihmisyyteen ja uskon parempaan ja nosti luopumisen tilalle päättäväisyyden. ”Jos nyt luovuttaisin, kuolisin. Ilman lukemista ei ole lukutaitoa, ilman kirjoittamista ei elämää ainakaan itselläni.Voi olla että ruumis eläisi, vaan mitä hyötyä siitä enää olisi.”

Tuohon on todettava: voiko ihmisen elämän merkityksellisyyttä paremmin kuvata.

Hannu Mäkelä: Viiden minuutin juttuja. Aviador Kustannus 2022. 112s.