Kohderyhmään kuuluvat eivät aina edes tajua saaneensa tiedon sijasta mainoksia

Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa äidinmaidonvastikkeen markkinointitavoista, joita järjestö kuvaa järkyttäviksi, salakavaliksi, hyväksikäyttäviksi, aggressiivisiksi, harhaanjohtaviksi ja kaikkialle tunkeutuviksi. Vastiketta valmistavat yritykset pyrkivät keinoja kaihtamatta kasvattamaan suuria voittojaan.

Huhtikuun lopulla WHO julkaisi raportin äidinmaidonvastikkeen digitaalisesta markkinoinnista. Yritykset maksavat sosiaaliselle medialle ja vaikuttajayksilöille (niin sanotuille influenssereille), jotta pääsevät suoraan puhuttelemaan raskaana olevia naisia ja nuoria äitejä.

Naisiin otetaan yhteyttä hetkillä, jolloin he ovat kaikkein haavoittuvimmillaan. Sosiaalisen median välittämä mainossisältö on niin henkilökohtaisesti kohdennettua, ettei vastaanottaja edes välttämättä tajua sitä mainonnaksi.

Äidinmaidonvastiketta valmistavat yritykset keräävät naisten henkilökohtaisia tietoja monin eri keinoin. Firmat hyödyntävät älypuhelinsovelluksia, sosiaalisen median vauvaryhmiä ja maksettuja vaikuttajayksilöitä, kilpailuja ja sponsoroituja neuvontafoorumeja. Markkinointia ja lahjontaa lähentyvää suosittelua kohdistetaan myös terveydenhoitajiin.

Raporttia varten analysoitiin viime vuoden alkupuoliskolta neljä miljoonaa vauvojen ruokintaan liittyvää some-viestiä 17 maassa. Näillä viesteillä oli 2,47 miljardin ihmisen yleisö ja ne saivat yli 12 miljoonaa tykkäystä, jakoa tai kommenttia.

Äidinmaidonvastikefirmat jakavat sisältöä omilla some-tileillään noin 90 kertaa vuorokaudessa ja tavoittavat niillä 229 miljoonaa ihmistä. Se on kolme kertaa enemmän kuin epäkaupallinen informaatio rintaruokinnasta saavuttaa.

Kaikkialle tunkeva markkinointi lisää äidinmaidonkorvikkeiden ostamista ja saa äidit luopumaan imetyksestä, jota WHO suosittaa.

Harhaanjohtava markkinointi vahvistaa vääriä käsityksiä rintaruokinnasta ja äidinmaidosta sekä nakertaa naisten luottamusta omaan kykyynsä imettää onnistuneesti.

– Kaupallisten äidinmaidonvastikkeiden mainostamisen olisi pitänyt loppua vuosikymmeniä sitten, WHO:n ravitsemus- ja ruuan turvallisuus -osaston johtaja tohtori Francesco Branca sanoo.

– Äidinmaidonvastikeyhtiöt käyttävät nykyään entistäkin voimallisempia ja salakavalampia markkinointitekniikkoja. Se on anteeksiantamatonta ja sille täytyy tulla loppu.

– Huolimatta siitä, että rintaruokinta todistettavasti kohentaa lasten, naisten ja yhteisöjen terveyttä, aivan liian harvaa lasta imetetään suositusten mukaisesti. Jos nykyiset vastikkeiden markkinointistrategiat saavat häiritsemättä jatkua, osuus saattaa laskea entisestään. Samalla tietysti yhtiöiden voitot kasvavat.

WHO on vaatinut lastenruokateollisuutta lopettamaan äitien herkkää tilannetta hyväksikäyttävän markkinointinsa. Järjestö on myös vaatinut valtioita suojelemaan pikkulapsia ja perheitä kieltämällä vastikkeiden mainostamisen ja muun markkinoinnin.

