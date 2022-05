Lehtikuva/Sergey Bobok

Osapuolten tappioita Ukrainan sodassa on käytännössä mahdoton arvioida. Todelliset luvut ja niiden takana oleva inhimillinen kärsimys peittyvät propagandaan ja informaatiovaikuttamiseen. Vanha viisaus on, että sodan ensimmäinen uhri on totuus.

Ukrainan asevoimien pääesikunta väittää 16.5. päivätyssä katsauksessaan, että Venäjä olisi menettänyt jo 27 700 sotilasta kaatuneina.

Venäjä on viimeksi kertonut virallisen version omien kaatuneidensa määrästä maaliskuun lopussa. Sen mukaan kaatuneita olisi kaikkiaan 1351 ja haavoittuneita 3825.

Huhtikuun alussa Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi Sky Newsin haastattelussa, että menetykset ovat merkittäviä. Tämän jälkeen Venäjä ei ole tiedottanut tappioistaan.

Venäjän puolustusministeriö ei juuri ole julkistanut arvioitaan ukrainalaisten kaatuneiden määrästä. Se viittaa viimeksi 16. toukokuuta julkaistussa katsauksessaan vain Ukrainan suuriin kalustotappioihin.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi on puolestaan todennut CNN:n haastattelussa huhtikuun puolivälissä, että Ukrainan miestappiot olisivat 2500 – 3000 kaatunutta.

Luvuista on mahdoton sanoa muuta varmaa kuin se, että kumpikin osapuoli liioittelee rajusti vihollisen tappioita ja vähättelee tai vaikenee omistaan.