Antti Yrjönen

Vasemmiston Kivelä: Nyt ei ole riemun hetki – on enemmän surullista, että pienille liittoutumattomille maille on vähemmän tilaa

Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä kannattaa Nato-jäsenyyttä. Hän ei silti riemuitse, kun Suomi liittyy sotilasliiton jäseneksi.

Eduskunnassa alkoi maanantaina Suomen Nato-jäsenyyshankkeen loppusilaus, kun kansanedustajat alkoivat keskustella hallituksen selonteosta. Lopputulos oli jo ennen istuntoa selvillä, sillä suuri enemmistö kansanedustajista kannattaa jäsenyyttä.

– Tämä ei ole riemun asia, että liitymme Natoon, vaikka sitä itse kannatankin. Ajattelen, että tämä on valinta, joka pitää tehdä epätäydellisessä maailmassa. Pidän päätöstä perusteltuna, mutta eihän tämä riemun asia ole, summasi tuntojaan vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä KU:lle.

– On enemmän surullista, että maailma on sellainen, että pienille liittoutumattomille maille on vähemmän tilaa.

”Vaikka itse kannatan, ei minun Nato-kritiikkini ole mihinkään hävinnyt.”

Kivelä ilmoitti toisena vasemmistoliiton kansanedustajana kannattavansa Nato-jäsenyyttä. Kivelä teki sen samana päivänä, kun eduskunta alkoi huhtikuussa käsitellä turvallisuuspoliittista selontekoa. Vaikka vauhti on ollut kova, on Kivelä tyytyväinen prosessiin.

– Omakin kanta ensin aukesi ja muuttui sitten aika nopeasti suurhyökkäyksen jälkeen. Koen, että kun tämä aika on otettu, meillä on hyvin vahva tuki tälle päätökselle sekä eduskunnassa, valtiojohdossa että kansalaisten keskuudessa.

ILMOITUS

– Voi olla vähän tylsää, mutta kyllä turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä laajan yksimielisyyden tavoittelu on perusteltua – paljon enemmän kuin monissa muissa asioissa.

Erimielisyyden sietämisestä

Kivelä painotti huhtikuussa erimielisyyden sietämistä. Sitä hän painotti myös maanantaiaamuna.

– Olen nimenomaan sanonut, että se erottaa meidät maista kuin Venäjä, että olemme moniäänisiä demokratioita. Kestämme erimielisyyden ja annamme eriävien näkemysten kuulua.

Tässä kohdin Kivelä antaa kritiikkiä julkiselle keskustelulle. Hän huomauttaa, että Nato-jäsenyyteen kriittisesti ja kielteisesti suhtautuvat ovat saaneet aika kovaa kohtelua.

– On aika huvittavaa, että nyt kun päätös on näin varmaa, kritiikille tuntuu olevan tilaa. Natoa voi vastustaa. Voi tulla sellaiseen johtopäätökseen, ettei kannata tätä päätöstä.

– Vaikka itse kannatan, ei minun Nato-kritiikkini ole mihinkään hävinnyt. Pitää olla tila, että voi Naton kannattajana esittää perusteltuja huolia ja kritiikkiä.

Kivelä tiivistää, ettei hän ajattele Nato-jäsenyyden olevan täydellinen riskitön. Kukaan ei voi lopulta tietää, mikä päätös on lopulta varmasti oikea.

– Mitä 30 vuoden aikana tulee tapahtumaan, siihen tulee vaikuttamaan myös sattuma.