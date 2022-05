IPS/Julia Kallas

YK:n pääsihteeri António Guterres on jyrkin sanoin tuominnut Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan, kuten kaikki Pohjois-Amerikan ja Länsi-Euroopan valtiot. Toisin kuin Yhdysvallat ja sen hengenheimolaiset YK ei kuitenkaan ole katkaissut yhteistyö- ja taloussuhteitaan Venäjään.

Ukrainan YK-valtuuskunta vetosi jo maaliskuussa, että YK lopettaisi hankintansa Venäjältä. YK hankkii Venäjältä lähinnä ilmakuljetus-, viestintäteknologia- ja muonituspalveluita rauhanturvajoukoille.

YK:n sihteeristö vastasi Ukrainan valtuuskunnalle, että sen tavaroiden ja palveluiden hankinta tapahtuu YK:n yleiskokouksen antaman mandaatin puitteissa ja YK:n rahoitussääntöjen mukaisesti.

– Rahoitussäännöt vaativat, että hankinnat tehdään edullisuuden, reiluuden, luotettavuuden ja läpinäkyvyyden sekä tehokkaan kansainvälisen kilpailun periaatteiden pohjalta, YK:n tiedottaja Stephane Dujarric perustelee.

Viimeisten käytettävissä olevien tietojen mukaan YK osti Venäjältä vuonna 2021 tavaraa ja palveluita 115,6 miljoonalla dollarilla (109,4 miljoonaa euroa). Hankinnat tekivät Venäjästä YK:n viidenneksi suurimman tavaroiden ja palveluiden toimittajan. Neljä suurempaa olivat Yhdysvallat, Yhdistyneet Arabiemiraatit, Kenia ja Sveitsi.

Hankintoja on aikomus tehdä voimassaolevien sopimusten mukaisesti, mutta maksujen välitys Venäjälle on vielä avoin kysymys. Venäjähän on suljettu kansainvälisen pankkijärjestelmän ulkopuolelle.

Englanninkielinen versio