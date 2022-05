Touko Hujanen

Vasemmistoliiton puoluejohtoon on perinteisesti ollut enemmän ehdokkaita kuin on paikkoja. Tänä vuonna tilanne on päälaellaan: varapuheenjohtajia on puolueella kolme, mutta vain kaksi henkilöä on ilmoittautunut ehdolle, kun kokoukseen on aikaa kuukausi.

Vasemmistoliiton puoluekokous järjestetään tasan kuukauden päästä Porissa. Puoluekokouksessa on tarkoitus hyväksyä puolueelle uusi periaateohjelma, joka on puolueen arvot tiivistävä puolueohjelma.

Kokouksessa päätetään ohjelman lisäksi henkilövalinnoista: puolueen puheenjohtajistosta sekä puoluehallituksen ja -valtuuston jäsenistä. Puoluesihteeriä ei puoluekokouksessa enää valita, vaan valinnan tekee puoluevaltuusto.

Istuva puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson on ilmoittanut olevansa käytettävissä jatkokaudelle puolueen johdossa. Andersson on eräs Suomen suosituimmista poliitikoista, joten hänelle tuskin ilmaantuu vastaehdokasta.

Puolueella on kuitenkin puheenjohtajan lisäksi kolme varapuheenjohtajaa, jotka valitaan puoluekokouksessa. Istuvista varapuheenjohtajista vantaalainen kansanedustaja Jussi Saramo on kertonut, ettei hae jatkokautta.

Kaksi muuta varapuheenjohtajaa, tamperelainen Minna Minkkinen ja pyhäjärvinen Jouni Jussinniemi tavoittelevat toista kautta.

Kolmatta varapuheenjohtajaehdokasta kuitenkaan ei ole näkynyt eikä kuulunut, vaikka puoluekokous on jo kuukauden päästä. Käsillä on todella kummallinen tilanne, kun ottaa huomioon puolueen varapuheenjohtajuuden merkityksen. Ensimmäisen varapuheenjohtajan tehtävänä on sijaistaa puolueen puheenjohtajaa edustus- ja kampanjatilaisuuksissa.

Kun Li Andersson jäi perhevapaalle vuoden 2020 lopulla, varapuheenjohtaja Jussi Saramo otti hoitaakseen ministerin tehtävät.

Edellisessä, vuoden 2019 puoluekokouksessa varapuheenjohtajan paikalle oli tunkua: Kolmesta varapuheenjohtajan paikasta kisasi kuusi ehdokasta. Sitä edeltävä puoluekokous oli vuonna 2016. Tuolloinkin ehdolla varapuheenjohtajaksi oli kuusi henkilöä.

Vuoden päästä seuraavat eduskuntavaalit on jo käyty. Puolueen varapuheenjohtajuus on merkittävä väylä saada näkyvyyttä ja tuoda esille omaa näkemystä ja osaamistaan politiikassa. Vasemmistoliiton vuoden 2016 puoluekokouksessa valituista varapuheenjohtajista kaikki kolme valittiin eduskuntaan keväällä 2019.

Luulisi, että vasemmistoliiton puolueväen keskuudesta löytyisi poliitikkoja, joille varapuheenjohtajuuden mukanaan tuoma medianäkyvyys kelpaisi kyllä vaalivankkureiden vetoavuksi.

Vasemmistoliiton varapuheenjohtajaehdokkaiden on korkea aika tulla esiin ja aloittaa kampanjointinsa.