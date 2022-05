Lehtikuva/Seppo Samuli

Elokapinan aktivistit vaativat valtionyhtiöitä irtautumaan Venäjän fossiilista polttoaineista viipymättä

Elokapinan aktivistit ovat aloittaneet Irti fossiilisista -mielenosoituksen tiistaiaamuna Fortumin pääkonttorilla Keilaniemessä. Elokapina vaatii Fortumia ja muita valtionomisteisia energiayhtiöitä tekemään päätöksen irtautua Venäjän fossiilisista välittömästi.

Fortum on merkittävin liiketoimia Venäjällä tekevä suomalainen yhtiö ja energiayhtiö Uniperin omistus tekee Fortumista yhden Euroopan suurimmista venäläisen maakaasun omistajista. Fortum on yritys, jonka johto tekee voittoa geopoliittisilla konflikteilla, kiihdyttää ilmastokriisiä ja miljardien ihmisten elinolosuhteiden tuhoutumista, aktivistit toteavat.

Mielenosoittajat haluavat välittää sodan ja energian ylikulutuksen vastaisen viestin. Elokapina vaatii, että Suomi kieltää fossiilisten tuonnin Venäjältä välittömästi ja ohjaa valtionomistuksessa olevat yritykset irtautumaan Venäjän fossiilista polttoaineista.

”Rauramon lausunnot ovat harhaanjohtavia”

Elokapina viittaa tiedotteessaan Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramon konsernin Venäjän-toimintoja koskevaan lausuntoon yhtiön tuottaman energian, kuten maakaasun puhtaudesta. Rauramon lausunnot ovat Elokapinan mukaan harhaanjohtavia. Sen mukaan Fortumin ja sen tytäryhtiö Uniperin maakaasukaupat ovat puhtaudesta kaukana, Fortumin 12 voimalaitosta Venäjällä ja kaasukaupat Azerbaidžanissa puhuvat puolestaan.

Elokapina osoittaa kysymyksen suoraan yrityksen johtoon: Välittääkö Fortumin johtoporras siitä, että yritys kerää taloudellisia voittoja sotien ja kansanmurhien rahoittamisella?

– Fortum, Neste ja muut valtionyritykset on painostettava luopumaan Venäjän fossiilienergiasta, kuuluu mielenosoittajien vaatimus.

Putinin energiasta irtauduttaessa ei mielenosoittajien mukaan kuitenkaan tule lisätä turpeenpolttoa ja hakkuita Suomessa tai ostaa fossiilisia polttoaineita muilta autoritaarisilta ja väkivaltaisilta hallinoilta, vaan näiden sijaan energian ylikulutus on lopetettava.

Energiankulutusta on vähennettävä

Elokapinan mukaan fossiilisista irtautuminen ei onnistu, jos nykyinen energian ja luonnonvarojen ylikulutus jatkuu. Suomen energiankulutus kansalaista kohden on EU:n toiseksi korkein ja materiaalinen kulutus on selvästi EU:n korkeimmalla tasolla. On selvää, etteivät Venäjän fossiiliset polttoaineet ole korvattavissa eettisillä ratkaisuilla, jos kulutus säilyy entisellään. Energian kulutusta on vähennettävä huomattavasti kansallisella tasolla.

Lisäksi Elokapina muistuttaa, ettei energian kuluttaminen itsessään jakaannu tasaisesti ihmisten kesken. Teollisuus vie lähes puolet Suomen energiankulutuksesta, kun taas yksilötasolla eniten kuluttavat rikkaat ja korkeimmasta elintasosta nauttivat ihmiset. Nämä erot on otettava huomioon, kun siirrytään pois ylikuluttavan kulttuurin ihannoimisesta kohti oikeudenmukaista ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa yhteiskuntaa.

Suomi käyttää Euroopan maista eniten rahaa fossiilisten energiamuotojen tukiin. Tähän on tultava muutos. Fossiiliteollisuuden tukeminen ja ylikulutuskulttuuri ovat tulleet tiensä päähän. Kysymme yritysten johtajilta ja kaikilta kuulijoilta: onko fossiiliteollisuuden varaan rakennetun ylikulutuskulttuurin ylläpitäminen mielekästä, kun se rahoittaa suoraan autoritaarisia hallintoja, jotka polkevat ihmisoikeuksia ympäri maailmaa? Välittääkö Suomen hallitus siitä, että valtio-omisteiset yhtiöt kiihdyttävät ilmastokriisiä ja ylläpitävät sortavaa maailmanjärjestystä?

Mielenosoitus on osa Elokapinan 6.5.–21.5. tapahtuvaa Ylikulutuskapinaa, jonka aikana toteutetaan useita eri mielenosoituksia ympäri Suomen.

Suomen ylikulutuspäivä oli tänä vuonna 31. maaliskuuta. Se tarkoittaa, että siihen mennessä Suomen asukkaat olivat kuluttaneet vuoden 2022 osuutensa maailman luonnonvaroista. Tästä huolimatta Suomen hallituksella ei ole sitovia tavoitteita kulutusperäisten ilmastopäästöjen hillitsemiseksi tai luonnonvarojen ylikulutuksen lopettamiseksi. Elokapina vaatii tähän muutosta toukokuun Ylikulutuskapinassa.