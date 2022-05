Lehtikuva/Yuriy Dyachyshyn

Eurooppalaisia vasemmistopoliitikkoja isännöi Sotsialnyi Rukh -kansalaisjärjestö, joka aikoo myöhemmin rekisteröityä puolueeksi.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo vieraili Ukrainassa Lvivissä viime viikon lopulla. Ukrainalaiset vasemmisto- ja ammattiyhdistysaktiivit olivat kutsuneet matkalle vasemmistolaisia poliitikkoja ympäri Eurooppaa. Ukrainaan he matkustivat Puolan kautta.

Honkasalon mukaan matkan tarkoituksena oli tutustua Ukrainan sotaponnisteluihin sekä kotirintaman työhön, osoittaa solidaarisuutta ukrainalaisille ja tunnustaa ukrainalaisten tärkeä työ koko Euroopan turvallisuuden kannalta, jota he tekevät puolustautuessaan Venäjän hyökkäykseltä.

– Ukrainalaiset kertoivat, että matkallamme on suuri symbolinen merkitys. Solidaarisuuden osoittaminen on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Matkalla kuulimme suoraan aktivisteilta ja ammattiyhdistystoimijoilta, miten voimme auttaa ukrainalaisia, Honkasalo kertoo.

Hän pitää tärkeänä, että venäläisten sotilaiden tekemät sotarikokset tutkitaan. Paljastunut laajamittainen ja raaka naisiin kohdistuva väkivalta on huomioitava.

– Venäjän imperialistinen hyökkäyssota loukkaa ukrainalaisten keskeisiä ihmisoikeuksia raaimmalla mahdollisella tavalla eli tuhoamalla heidän oikeutensa elää ja itsemääräämisoikeuden.

Velat EKP:n vastuulle



– Ukrainalaiset tarvitsevat solidaarisuuttamme nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Vastarinta tarvitsee kaiken mahdollisen tuen, mutta myös jälleenrakentamistyön on alettava nyt. Jotta tämä onnistuisi on Ukrainan ulkomaanvelka annettava anteeksi, Honkasalo sanoo.

Vasemmistoliitto on mukana kansainvälisessä kampanjassa, joka vaatii, että Euroopan keskuspankki EKP ottaa vastuulleen Ukrainan velanhoitomenot.

Paikallista kansalaisyhteiskuntaa kuten ammattiyhdistysliikettä on tuettava ja suomalaisten ammattiliittojen tulee olla tässä aktiivisia.

Honkasalo korostaa myös Venäjän sotakonetta rahoittavan eurooppalaisten maiden fossiiliriippuvuuden katkaisemisen tärkeyttä.

Tukea maansisäisille pakolaisille



Ukrainan sisällä valtava määrä ihmisiä on joutunut pakoon kotiseudultaan, menettäen toimeentulonsa ja pääsyn palveluihin. Monet ovat paenneet Ukrainan länsiosiin, missä Honkasalo vieraili.

Hän pitää tärkeänä, Suomeen saapuneiden pakolaisten lisäksi tukea suunnataan myös maansisäisille pakolaisille, joiden asema on erittäin hauras.

Matkan tarkoituksena oli luoda konkreettisia verkostoja Ukrainan ja muun Euroopan kansalaisyhteiskunnan välille sekä varmistaa, että eurooppalaiset vasemmistopuolueet ovat tietoisia niistä haasteista, joita ukrainalaiset tällä hetkellä kohtaavat.

Honkasalon mukaan Ukrainan julkinen sektori on pahoin haavoittunut sodan seurauksena. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon tilanne oli jo ennen sotaa hyvin hauras.

Sota on mobilisoinut ihmisiä Ukrainassa. Honkasalo kuvaa monien ukrainalaisten samalla politisoituneen ja huomanneen yhteiskunnan keskeiset epäkohdat, jotka sota tekee yhä näkyvämmäksi. Köyhässä Ukrainassa rikkailla suurliikemiehillä eli niin kutsutuilla oligarkeilla on suhteettoman suuri valta. Ammattiyhdistysliikkeen asema on heikko ja järjestäytymisaste matala. Ukrainan vasemmistoliike toimii oligarkkien valtaa vastaan oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon eteen.

Paikallisille vasemmistolaisille liikkeelle, kuten delegaatiota isännöineelle Sotsialnyi Rukh -kansalaisjärjestölle, on tärkeää, että Euroopassa tunnustetaan ukrainalaisen vasemmiston olemassaolo.

”Haluamme osoittaa, että vasemmistolainen vaihtoehto on olemassa Ukrainassa”, järjestön edustajat totesivat Lvivissä.

Honkasalo kertoo, että moderni ja vasemmistolainen Sotsialnyi Rukh toimii nyt kansalaisjärjestömuodossa, mutta sen tavoitteena on myöhemmin rekisteröityä puolueeksi.