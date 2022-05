IPS/Joyze Chimbi

Työttömät ihmiskauppiaiden huijaamat nuoret ovat Kenian tikittävä aikapommi.

Kenialainen Ahmed Bakari sai vuonna 2017 sosiaalisessa mediassa yksityisviestin tuntemattomalta, joka kertoi kansainvälisen kansalaisjärjestön rekrytoivan opettajia ja kääntäjiä työskentelemään Somaliassa. Bakari ajatteli, että tästä alkaa parempi elämä.

– Valmistuin yliopistosta pääaineena viestintä vuonna 2013. Joitain satunnaisia keikkoja lukuun ottamatta olen siitä lähtien ollut lähinnä työtön, Bakari kertoo.

– Äitini kasvatti viisi lasta yksin, ja minä olin hänen suurin toivonsa. Valmistuin yliopistosta äitini ottamien lainojen turvin, mutta se oli yhtä tyhjän kanssa.

Bakarille luvattiin 500 dollarin (471 euroa) alkupalkka sekä ruoka- ja asuntotukea. Hänen ei tarvinnut kauan miettiä ennen kuin päätti lähteä Somaliaan. Pohjois-Keniassa varttuneelle nuorelle miehelle Somalia oli luontevan läheinen kohde.

Kotiorjana



Somaliassa odotti yllätys. Bakari vietiin taloon, jossa hänet pantiin laittamaan ruokaa ja siivoamaan parinkymmenen miehen joukolle. Palkkaa hänelle ei maksettu.

– En tiedä, mitä siellä oikein puuhailtiin, mutta miehiä tuli ja meni kaikkina vuorokauden aikoina. Elin lukkojen takana yhden vuoden. Eräänä päivänä miesten kesken tuli erimielisyyksiä ja he alkoivat tapella. Kaaoksen aikana pakenin talosta, Bakari kertoo.

– Pysyin Somaliassa vielä kuusi viikkoa, kunnes joku auttoi minut Dadaabin rajanylityspaikalle. Ylitin rajan Keniaan kuin pakolainen, sillä pelkäsin kertoa tarinaani.

Kielitaito kiinnostaa rikollisia



Nairobin ja Kenian rannikkoalueiden nuoret ovat erityisen suuressa vaarassa joutua kaupatuiksi Somaliaan. Afrikan sarvi on pysyvästi epävakaassa tilassa, mutta monia nuoria houkuttelee mahdollisuus työskennellä humanitaarisille kansalaisjärjestöille opettajina ja kääntäjinä.

Nykyään ruokalaa Mombasassa pyörittävä Bakari sanoo, että rikollisryhmät ovat erityisen kiinnostuneita nuorista, jotka osaavat puhua arabiaa, swahilia, englantia ja somalia.

– Rikolliset hyödyntävät rannikkoalueen yhteisöjen pitkään jatkunutta syrjäytymistä, köyhyyttä ja erittäin korkeaa nuorisotyöttömyyttä. He käyttävät myös radikaali-islamistisia opetuksia houkutellakseen nuoria ja epätoivoisia sieluja, ihmiskaupan vastainen aktivisti Abubakar Mahmud sanoo.

Yhteistyötä terroristien kanssa



Yhdysvaltain hallituksen vuoden 2021 ihmiskaupparaportti kertoo terroristiverkostoihin kyrkeytyneiden rikollisten rekrytoivan aikuisia ja lapsia epävirallisiin aseellisiin ryhmiin, kuten Somalian al-Shabaabiin. Houkuttimena ovat hyväpalkkaiset työpaikat.

Mahmud sanoo, että rikolliset käyttävät lisääntyvässä määrin hyväkseen Etiopiasta, Sudanista ja Somaliasta tulevia pakolaisjoukkoja. Keniassa on jo yli 500 000 Somalian pakolaista.

Al-Shabaabilla on vuosien ajan ollut salaisia tukikohtia Somalian ja Kenian itäisellä rajalla, juuri rajan toisella puolen. Niiden avulla terroristiryhmittymä on voinut laajentaa toimintaansa Keniaan ja muihin itäafrikkalaisiin valtioihin.

– Ensin he pyytävät sinua ja joitakin sinun kavereitasi kaveriksi sosiaalisessa mediassa. Sinulla on turvallinen olo, sillä teillähän on yhteisiä ystäviä. He ehkä kertovat sinulle varttuneensa vuosia sitten samassa naapurustossa kuin sinä. Sinä alat hyvin pian luottaa heihin, etkä osaa kysyä oikeita kysymyksiä, Bakari varoittaa.

Vastatoimia

Kenian kansallisen rikostutkimuskeskuksen mukaan Kenia on ihmiskaupalle lähdemaa, läpikulkureitti ja kohdemaa. Keniaan kaupataan pakkotyöläisiä Ugandasta, Burundista ja Etiopiasta. Etiopialaisia myös rahdataan Kenian kautta pakkotyöhön Etelä-Afrikkaan.

Yhdysvaltalaisraportin mukaan Kenialla on vielä erittäin paljon tehtävää ihmiskaupan lopettamisessa, mutta maa kuitenkin toimii päättäväisesti. Jo vuonna 2010 seksi- ja pakkotyöhön kauppaaminen kriminalisoitiin. Rangaistukset ovat joko vankeutta 30 vuodesta elinkautiseen tai vähintään 260 000 euron sakot tai molemmat.

Poliisikonstaapeli Mukaru Muthoni kertoo, että vuonna 2019 Kenia kielsi Somalian ja Kenian välisen rajakaupan Lamun rajanylityspaikalla. Kiellolla yritettiin taistella turvattomuutta, ihmiskauppaa ja muuta rikollista toimintaa vastaan.

Toivonsa menettäneet

Kenia on lisännyt ihmiskaupan tutkintaa. Ihmiskaupan keskuksiin on palkattu lisää henkilökuntaa, ja nyt tutkijoita on 37. Nairobissa on 27 tutkijaa ja Mombasassa 10. Suunnitelmissa on vielä avata toimisto myös Kisumuun.

– Henkilöstön lisääminen on hyvä, mutta hallituksen täytyy tarttua näiden ongelmien juuriin. Ihmiskauppa Keniasta ulos ja Keniaan sisään liittyy aina köyhyyteen. Nuorille pitää tarjota työmahdollisuuksia, Mahmud huomauttaa.

– 3,7 miljoonaa nuorta työtöntä ei edes aktiivisesti etsi työtä, sillä he ovat menettäneet toivonsa löytää sitä Keniasta. He ovat tikittävä aikapommi.