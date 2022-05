Lehtikuva/Jussi Nukari

Said Ahmed perää sosiaali- ja terveydenhuoltoa avuksi: ”Nykyinen päihdepolitiikka ei toimi”

Vasemmiston Said Ahmed nostaa viikon tärkeimmäksi asiaksi yhdenvertaisuuden puutteet.

Mikä asia on viime aikoina työllistänyt sinua eniten, vasemmistoliiton kansanedustaja Suldaan Said Ahmed?

– Valtioneuvoston ajankohtaisselonteon turvallisuusympäristön muutoksesta ja sen asiantuntijakuulumiset ovat olleet tällä ja viime viikolla työlistalla kärkisijalla. Ne ovat sitä myös tulevalla viikolla

Minkä asian nostaisit eduskunnan tärkeimmäksi tältä viikolta?

”Vain hyvätuloisista taustoista tulevat voivat hakeutua psykoterapeuttikoulutukseen”.

– Eduskunnassa käsiteltiin tällä viikolla yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomusta, joka julkaistaan kerran neljässä vuodessa.

– Kertomus toi esiin, että yhdenvertaisuuden eteen on Suomessa vielä paljon tehtävää. Kertomuksessa nostettiin yhteiskuntamme epäkohdista esiin, esimerkiksi ulkomaalaislain ongelmat, maahan ennen vuotta 2017 saapuneiden asema, saamelaisten itsemääräämisoikeuden puutteet, ihmiskaupan uhrien asema sekä vammaispalveluihin ja vammaisten työllistymiseen liittyvät ongelmat.

ILMOITUS

Mikä oli vasemmistoliitolle viikon tärkein asia?

– Eduskunnassa käsiteltiin myös kansalaisaloitetta, jonka tavoitteena on saada psykoterapeuttien koulutus maksuttomaksi. Psykoterapeuttien koulutus on ainoita terveydenhuollon koulutuksia, jonka opiskelija joutuu itse kustantamaan.

– Tämä pistää eri arvoiseen asemaan opiskelijoita. Vain hyvätuloisista taustoista tulevat voivat hakeutua psykoterapeuttikoulutukseen. Mielestäni tämä on yksi tämän kauden tärkeimmistä kansalaisaloitteista. Se on nostanut keskusteluun psykoterapian tarpeen ja mielenterveyden suuret ongelmat yhteiskunnassamme. On tärkeää, että mielenterveydestä puhutaan avoimesti.

Mikä asia jäi tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Kannabiskansalaisaloitteen käsittely jatkui ja ensi viikolla on sen toinen käsittely ja meidän vastalauseesta äänestäminen. Mielestäni nykyinen päihdepolitiikka ei toimi. Rangaistusten sijaan päihteiden käyttöön tulisi puuttua sosiaali- ja terveydenhuollon keinoin. Tätä mieltä ovat myös asiantuntijat.

Mikä on tämän viikon levysi/kirjasi?

– Kirjani on brittilääkäri Rangan Chatterjeen teos Terveys tasapainoon : 4 avainta parempaan elämään. Kirja käsittelee terveyttä kokonaisvaltaisesti eli rentoutumista, liikkumista, syömistä ja nukkumista. Sain kirjan lahjaksi pari viikkoa sitten vierustoveriltani, SDP:n kansanedustaja Johan Kvarnströmiltä.

Kansan Uutiset julkaisee sarjaa, jossa vasemmistoliiton kansanedustajat vuorotellen kertovat politiikan viikosta.