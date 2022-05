Antti Yrjönen

Keskusta ja RKP haluavat odottaa EU-tason sääntelyä.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä vaatii pitämään kiinni hallitusohjelmassa sovitusta yritysvastuulaista. Nykyisessä hallitusohjelmassa on vasemmistoliitolle tärkeä kirjaus, jonka mukaan yritysvastuulaista tehdään selvitys tavoitteena lain säätäminen.

Selvitys on tehty, mutta laki uhkaa jäädä säätämättä tämän hallituskauden aikana, koska keskusta ja RKP vastustavat sitä . Ne perustelivat äsken kantaansa Finnwatchin kyselyssä sillä, että käynnissä on prosessi EU:n laajuisesta yritysvastuusääntelystä.

– Kansallinen laki pitäisi valmistella riippumatta EU-kehityksestä, joka on epävarmaa eikä sen varaan voida kokonaan laskea, Kivelä sanoo.

Hänen mukaansa komission esityksessä on esimerkiksi kattavuuteen ja muihin toteuttamistapoihin liittyviä heikkouksia, joita tulee paikata kansallisella sääntelyllä. Esityksen soveltamisala on suppea ja jättää jopa 99 prosenttia yrityksistä ulkopuolelleen.

Finnwatch kertoi huhtikuussa, ettei muissakaan EU:n jäsenmaissa ole jääty odottamaan komission aloitteen etenemistä. Kansallinen yritysvastuulaki on säädetty jo Ranskassa ja Saksassa. Myös Alankomaat on ilmoittanut etenevänsä kansallisen lain säätämisessä. Muista Euroopan maista myös Norjassa on jo säädetty yritysvastuulaki.

Yritysvastuusääntelyn keskeinen osa on huolellisuusvelvoite, joka velvoittaa yrityksiä huolehtimaan ihmisoikeuksien toteutumisesta ja ympäristöstä tuotantoketjuissaan. Nykyisin tuotantoon liittyy ihmisoikeusloukkauksia, ympäristön pilaantumista ja suuria ilmastopäästöjä. Arkistenkin tuotteiden joukossa on esimerkiksi lapsi- ja pakkotyöllä tuotettuja asioita.

Kuluttajapäätökset eivät riitä



Mai Kivelän mukaan nykyinen tilanne on kestämätön.

– Vastuullisten valintojen tekeminen jää kuluttajalle, mutta tiedon saanti voi olla mahdotonta, eikä ihmisillä välttämättä ole arjessaan mahdollisuuksia tehdä salapoliisityötä vastuullisuuden selvittämiseksi. Onnistunut yritysvastuulaki velvoittaisi yrityksiä huolehtimaan haitallisista ihmisoikeus- ja ympäristövaikutuksista koko arvoketjussa, siirtäen vastuuta yrityksille, hän sanoo.

Perinteisesti yritysten tehtäväksi on nähty voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Yritysten yhteiskunnallinen vastuu on ollut toissijainen tai olematon huoli. Keskustelu yritysten roolista esimerkiksi ilmastonmuutoksessa tai ihmisoikeusloukkauksissa on kuitenkin tuonut niiden laajemman yhteiskunnallisen roolin selvemmin esille.

– Tutkimuksen mukaan 100 yritystä on vastuussa 71 prosentista globaaleista ilmastopäästöistä. Esimerkiksi tähän on vaikeaa puuttua kuluttajanvalinnoilla. Suuri osa kansalaisista haluaa poliittisia päätöksiä, joilla tilannetta voidaan korjata, Kivelä perustelee.

Finnwatchin tutkijan Anu Kultalahden mukaan hallitusohjelma lupasi Suomesta yritysten yhteiskuntavastuun edelläkävijää. Nyt olemmekin jäämässä hännän huipuksi.