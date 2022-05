Antti Yrjönen

Yhdysvaltojen korkein oikeus harkitsee aborttioikeuden takaavan Roe vs. Wade -päätöksen kumoamista. Helsingin kaupunginhallituksen jäsen Minja Koskela (vas) pitää aborttioikeuden epäämistä moralistisena kysymyksenä.

Politico-palvelu paljasti tällä viikolla, että Yhdysvaltojen korkein oikeus suunnittelee merkittävän Roe v. Wade -päätöksen kumoamista. Vuonna 1973 tehty päätös takaa oikeuden aborttiin kaikissa Yhdysvaltojen osavaltioissa.

Helsingin kaupunginhallituksen jäsen Minja Koskela (vas) kommentoi asiaa keskiviikkona Facebookissa.

”Jos päätös kumottaisiin, tulisi aborttioikeudesta jokaisen osavaltion itse arvioitava asia – eli käytännössä abortin saaminen tulisi kiristymään monissa osavaltioissa”, Koskela kirjoitti.

”Aborttioikeuden epääminen ei ole moraalinen kysymys.”

Moralistinen kysymys



”Aborttioikeuden epääminen ei ole moraalinen kysymys. Se on moralistinen kysymys”, Koskela arvioi kirjoituksessaan.

”Se on sitä, kun ei kyetä asettumaan toisen ihmisen nahkoihin. Sitä, kun ei piitata siitä, että aborttien kieltäminen ei lopeta abortteja, mutta tappaa naisia”, Koskela kirjoitti.

Koskelan näkemyksen mukaan aborttioikeuden epäämisessä on kyse siitä, kun hyväosaiset konservatiivimiehet käyttävät valtaansa muiden kehoihin, koska heillä ei ole ”kykyä, halua tai empatiaa miettiä mitään muuta kuin omaa asemaansa”.

Minja Koskela kirjoitti puhuneensa voimakkaasti aborttioikeuden puolesta niin kauan kuin muistaa.

”Olen osallistunut mielenosoituksiin, osallistunut TV- ja radiokeskusteluihin sekä kirjoittanut aiheesta blogeja, somepostauksia ja yhden kirjaluvun”. Koskela kommentoi Yhdysvalloista tulevia uutisia sanoilla I can’t believe I still have to protest this shit, ”en voi uskoa että minun pitää yhä protestoida tätä potaskaa”.

Keho ei ole vallankäytön näyttämö



Minja Koskela päätti kirjoituksensa toteamalla, että aborttioikeuden rajoittamista vastaan pitää protestoida.

”Sanon konservatiiveille vielä tämän: minun kehoni ei ole teidän vallankäyttönne näyttämö. Opetelkaa asettumaan muiden ihmisten asemaan ennen kuin pönkitätte omaanne.”