Lehtikuva/Jussi Nukari

Uusi hyökkäys Azovstalin tehdasalueelle alkoi tänään.

Venäjä ajautui tiistaina ankaraan sanasotaan Israelin kanssa hyökkäyksestään Ukrainaan. Se syytti Israelia Kiovan ”uusnatsihallinnon” tukemisesta.

Diplomaattinen kiista alkoi jo eilen, kun Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi Adolf Hitlerissä olleen juutalaista verta ja että raivoisimmat antisemiitit ovat yleensä juutalaisia.

Lavrovin lausunto oli uusin puolustelu Venäjän ”denatsifioinnille” ​​Ukrainassa.

Israelin ulkoministeri Yair Lapid vaati Venäjää pyytämään anteeksi Israelilta ja juutalaiselta kansalta. Venäjän ulkoministeriön vastaus tuli tänään. Se pitää Lapidin puheita historian vastaisina, mikä selittää maan hallituksen päätöksen tukea ”uusnatsihallintoa” Kiovassa.

Israel ei ole asettanut pakotteita Venäjälle eikä toimittanut sotilaallista apua Ukrainalle.

Ukrainska Pravda kertoi iltapäivällä Venäjän aloittaneen uuden hyökkäyksen Azovstalin tehdasalueelle Mariupolissa. Azovin rykmentin apulaiskomentaja Svjatoslav Palamar kertoi medialle, että ”meitä pommitettiin koko yö. Kaksi siviilinaista sai surmansa, ja nyt Azovstaliin hyökätään.”

Palamarin mukaan miehittäjät yrittävät murtautua tehtaaseen, vaikka Vladimir Putin kielsi sen. Hyökkäyksen sijaan hän vaati alueen saartamista niin, että kärpänenkään ei pääse ulos.

Mariupolista on saatu viime päivinä evakuoiduksi noin sata siviiliä, mutta heitä kerrotaan olevan edelleen noin 200 tehtaan maanalaisissa käytävissä.

Venäjän ortodoksisen kirkon pää, patriarkka Kirill sanoi tänään, että Venäjä ei ole koskaan hyökännyt toiseen maahan, se on aina vain puolustanut rajojaan.

Venäjä asetti pakotteita



Venäjä ilmoitti tänään asettavansa talouspakotteita epäystävällisille ulkovalloille. Presidentti Vladimir Putin allekirjoitti asiaa koskevan asetuksen. Sen kohteena ovat Yhdysvallat sekä sitä tukevat valtiot ja kansainväliset järjestöt epäystävällisten ja kansainvälisen oikeuden vastaisten toimiensa takia, kuten asia ilmaistaan asetuksessa.

Asetus kieltää Venäjän kaikkia viranomaisia, järjestöjä ja kansalaisia ​​tekemästä liiketoimia pakotteiden kohteina olevien kanssa sekä Venäjällä valmistettujen tuotteiden ja raaka-aineiden viennin niille.

Hallitus laatii kymmenen päivän kuluessa luettelon henkilöistä ja yhteisöistä, ”joihin sovelletaan erityisiä taloudellisia toimenpiteitä”.

Tänään ovat myös voimistuneet huhut siitä, että Putin julistaa virallisesti sodan Ukrainalle ensi maanantaina 9. toukokuuta voiton päivänä. Näin Venäjä voisi aloittaa yleisen liikekannallepanon ja hyödyntää reservejä.

Nyt Venäjällä on omassa kielenkäytössään meneillään ”erikoisoperaatio”, joka sujuu huonosti. Läntisten arvioiden mukaan venäläisiä sotilaita on kuollut ainakin 10 000 helmikuussa alkaneessa hyökkäyksessä. Venäjä on kertonut tappioikseen 1 351 sotilasta.