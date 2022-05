Venäjä epäilemättä yllättyi heti helmikuussa sodan aloitettuaan lännen yhtenäisestä ja päättäväisestä vastareaktiosta. Jo voimassa olleita talouspakotteita laajennettiin ja Venäjän kaikin puolinen eristäminen taloussuhteissa, kulttuurissa ja urheilussa lähti ripeästi käyntiin. Parhaillaan EU:ssa valmistellaan uutta pakotekierrosta, jonka tavoitteena on lopettaa öljyn tuonti Venäjältä.

Usein eripuraisen lännen silmin painostustoimet Venäjää kohtaan Ukrainan sodan lopettamiseksi näyttävät menestystarinalta. Se on kuitenkin vain osatotuus, eurosentrinen harha. Toinen puoli maailmaa ei näe Venäjän sotaa Ukrainassa hyvän ja pahan välisenä taisteluna, ja siitä länsimaat saavat syyttää pitkälti itseään.

Muutaman päivän sisällä Twitterissä on julkaistu kaksi hienoa ketjua, jotka valaisevat, miltä sota näyttää aasialaisin ja afrikkalaisin silmin. Ensimmäisen kirjoitti Kirkon ulkomaanavun päällikkö Tapio Laakso ja toisen yllättävämpi nimi, entinen pääministeri ja Firenzessä toimivan EU-yliopiston professori Alexander Stubb. Stubbin mukaan hänen twiittiketjuunsa tuli kaksi miljoonaa reaktiota vuorokaudessa.

Lisätyytyväisyyttä länsi sai YK:n tuomitessa Venäjän hyökkäyksen murskaluvuin 1. maaliskuuta. Venäjä sai puolelleen vain hylkiövaltiot Valko-Venäjän, Syyrian, Eritrean ja Pohjois-Korean. 141 valtiota YK:n 193 jäsenmaasta kannatti yleiskokouksen päätöslauselmaa, jossa Venäjää vaadittiin vetämään joukkonsa Ukrainasta.

Lisäksi 7. huhtikuuta Venäjä erotettiin väliaikaisesti YK:n ihmisoikeusneuvostosta jälleen suurella ääntenenemmistöllä.

Kummassakin tapauksessa tyhjää äänestäneitä maita oli huomattava määrä, maaliskuussa 35 ja huhtikuussa 58. Moni Afrikan, Aasian, Latinalaisen Amerikan ja Lähi-idän maa ei halua osapuoleksi kiistaan, jonka ne näkevät olevan lännen ja Venäjän välinen ja joka ei kuulu niille.

Alexander Stubb huomautti omassa ketjussaan, että Venäjään ”pehmeästi” suhtautuvissa maissa asuu yli puolet maailman väestöstä.

Stubbin mukaan on monia syitä, miksi maailma ei ole yhtenäisenä tuomitsemassa Venäjää. Lojaliteettien ja eri suuntaan vaikuttavien intressien lisäksi asiaan vaikuttavat muun muassa kolonialismin perintö, suhtautuminen ilmastonmuutokseen sekä tuoreimpana tapauksena suhtautuminen koronarokotteiden toimittamiseen kehitysmaihin.

There are many reasons why the world is not united in condemning Russia. About loyalties and interests, but also resentment: history (colonialism), climate change (polluters), Covid (vax distribution), asylum (indifference) and institutions (representation).

