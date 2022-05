Lehtikuva/Vesa Moilanen

Vaatimuksena on palkkaohjelma, joka sai tukea vasemmistoliitolta vappupuheissa.

Kunta-alan lakot alkavat tiistaiaamuna 3.5. kymmenessä kaupungissa. Sovittelulautakunta kertoi torstaina, ettei sillä ole toistaiseksi edellytyksiä sovintoehdotukseen, koska osapuolet ovat erityisesti palkkauksen ja palkkausjärjestelmien kehittämisen osalta yhä kaukana toisistaan.

Lakkoon ovat menossa sak:laisen JHL:n ja akavalaisen neuvottelujärjestö JUKOn jäsenet Helsingissä, Vantaalla, Espoossa ja Kauniaisissa sekä Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa ja Rovaniemellä. Työnseisaukset kestävät seitsemän vuorokautta ja päättyvät maanantaina 9.5. klo 23.59.

Lakot sulkevat laajasti päiväkoteja, kouluja ja oppilashuollon palveluita kaikissa lakkokaupungeissa.

JUKOn hallituksen puheenjohtajan Olli Luukkaisen lakkojen alkaminen tekee sovittelulautakunnan tehtävän entistäkin vaikeammaksi. Kunta-alan osapuolten välinen neuvottelu ei tällä hetkellä vaikuta realistiselta mahdollisuudelta.

– Ilman palkkaohjelmaa ja oikeudenmukaisia palkankorotuksia ratkaisua ei joka tapauksessa synny.

ILMOITUS

Esimerkiksi ammattiliitto Talentian jäsenistä lakossa ovat kaupunkien palveluksessa olevat varhaiskasvatuksen, koulutuksen, opetuksen ja oppilashuollon työntekijät ja viranhaltijat, jotka kuuluvat SOTE-, KVTES- tai OVTES-sopimusten piiriin. Näitä ovat esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajat, koulukuraattorit ja sosionomit. Lisäksi Vantaalla lakossa ovat lapsiperheiden sosiaalityössä ja lastensuojelussa työskentelevät, muun muassa sosionomit, lastensuojelulaitosten ohjaajat ja perhetyöntekijät.

Varhaiskasvatus romahtamassa?



– Sosiaalialan korkeakoulutetut tekevät äärimmäisen vastuullista ja korvaamatonta työtä esimerkiksi sosiaalipalveluissa ja varhaiskasvatuksessa. Työ on vaativaa, vastuullista ja korvaamattoman tärkeää, mutta palkassa se ei valitettavasti näy. Vaadimme, että epäkohta korjataan. Työtaistelutoimet ovat nyt ainoa keino saada neuvotteluita eteenpäin, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Helsingin varhaiskasvatuksen resurssiongelmista on käyty viime aikoina vilkasta keskustelua. Varhaiskasvatuksen tilanteen on pelätty jopa romahtavan ja on arvioitu, että Helsinki ei selviä edes lakisääteisistä tehtävistä varhaiskasvatukseen tulevien lasten määrän kasvaessa.

– Varhaiskasvatuksen tilanne on tällä hetkellä erittäin haasteellinen. Henkilöstö joutuu työskentelemään aivan jaksamisensa äärirajoilla, koska päiväkoteihin ei saada riittävästi koulutettuja ja motivoituneita työntekijöitä. Nyt on estettävä varhaiskasvatuksen kriisiytyminen panostamalla henkilöstön palkkaukseen ja työhyvinvointiin, vaatii varhaiskasvatuspäällikkö Anita Peltonen.

Akavalaisista liitoista lakkoihin osallistuvat kaikki kuntasektorin jukolaiset liitot, joita ovat Talentian lisäksi muun muassa Lääkäriliitto, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Psykologiliitto, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja Akavan Erityisalat.

Kaikkiaan lakko koskee 81 000:tta kunta-alan työntekijää.

Ongelma ei ratkea kiitosväreillä



Ammattiliittojen tavoitteena on monivuotinen palkkaohjelma, joka sai tukea vasemmistoliiton vappupuheissa sunnuntaina.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoi, ettei Suomen julkisten alojen työvoimapula ratkea hyvän mielen kampanjoilla.

– Tämä ongelma ei ratkea valaisemalla rakennuksia kiitosväreillä tai jakamalla lahjabanaaneja. Tämä ongelma ratkeaa osoittamalla arvostusta julkisia aloja kohtaan – eli suomeksi sanottuna rahalla. Tarvitaan konkreettisia parannuksia ammattilaisten työoloihin, työehtoihin ja palkkaukseen. Vasemmistoliitto kannattaa julkisen sektorin palkkaohjelmaa. Me olemme valmiita maksamaan sen rahoituksesta.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo korosti, että suomalaisen hyvinvointivaltion perustukset murtuvat, mikäli julkisen sektorin palkkoja ei koroteta ja työoloja paranneta.

– Kyse ei ole siitä, onko meillä varaa maksaa vähän parempia palkkoja. Kyse on siitä, onko meillä varaa jättää korotukset tekemättä. Nettona satojen miljoonienkin korotukset ovat mahdollisia, kunhan jätämme useiden puolueiden esittämät jopa tuhansiin miljooniin nousevat veronalennukset tekemättä.