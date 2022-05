IPS/Joyce Chimbi

Kenian Kwalen maakunnan rehevä rannikko on elättänyt alueen kalastajia kautta aikain. Nykyään kalastaja ei kuitenkaan voi heittää verkkoaan koralliriutan tuolle puolen ja odottaa saavansa kelpo saaliin.

Paikallinen kalakauppias Mwanamvua Kassim Zara kertoo kalasaaliiden pienentyneen huomattavasti. Kalan hinta on korkeampi kuin koskaan. Varsinkin dagaa, hopeainen pikkukala on kallistunut. Dagaa on Vanga Bay -kylän perusravintoa. Vanga Bay on yksi neljästäkymmenestä Kwalen maakunnan rannikon venesatamasta.

Kylän asukkaat ovat yrittäneet monipuolistaa elinkeinorakennettaan, mutta yritykset viljellä maissia ja riisiä ovat epäonnistuneet. Intian valtameren vuorovedet ovat nousseet pelloille.

– Jälleen yksi ilmastonmuutoksen seuraus, Kenian metsäviraston Richard Mwangi toteaa.

Suojaava metsä kutistui



Vielä parikymmentä vuotta sitten vuorovedet pysyivät aisoissa. Yhteisöä suojasi mereltä 4 428 hehtaarin laajuinen Vangan metsä. Yli 25 vuoden ajan vesirajan mangrovemetsiä on kaadettu keskimäärin 18 hehtaarin vuosivauhtia. Puut ovat päätyneet polttopuiksi tai halvaksi rakennusmateriaaliksi.

– Huolimatta kalakantojen pienentymisestä ja joidenkin kalalajien harvinaistumisesta, Vanga on edelleen riippuvainen kalastuksesta. Yksityiset kalakauppiaat käyttävät yksinomaan polttopuuta keittäessään dagaa myytäväksi. Vähintään 87 prosenttia tämän yhteisön talouksista turvautuu mangroveen energianlähteenä, Mwangi kertoo.

Metsän tuhoaminen haittaa merkittävästi Vanga Bayn valtameriekosysteemiä, professori Jacinta Kimiti selittää.

– Rannikon ekosysteemit ovat äärimmäisen tärkeitä hiilinieluina ja paikallisten kalastuksen ja turismin kaltaisten elinkeinojen tukijoina. On myös tärkeää, että mangrovemetsissä kalat lisääntyvät, Kimiti kertoo.

Nopeasti kasvavia puita energiaksi

Yhteisö on alkanut vähentää metsään kohdistuvia paineita istuttamalla ainakin kaksi hehtaaria nopeasti kasvavia puita energiatarpeisiin. Näistä puista hyötyvät Vangan lisäksi läheiset Jimbon ja Kiwegun kylät.

Zara sanoo, että yhteisö on avoin aiempaa tehokkaammille kalan valmistusteknologioille suojellakseen mangrovea. Perinteinen avotulella kypsentäminen kuluttaa paljon puuta. Zara mainitsee, että joku hyväntekijä on lahjoittanut yhteisön käyttöön suuren energiaa säästävän uunin.

– Puupolttoaine on afrikkalaisen ja etenkin Saharan eteläpuoleisen afrikkalaisen kotielämän keskiössä, Mwangi selittää.

– Vangalaiset ovat havainneet, ettei heidän nykyinen puuenergiasysteeminsä ole kestävällä pohjalla, vaan muodostaa merkittävän uhkan heidän elinkeinoilleen.

Kansainvälisen metsäntutkimuskeskuksen mukaan yli 63 prosentilla afrikkalaisista ei ole vaihtoehtoa puulle ensisijaisena energianlähteenä. Osapuilleen 90 prosenttia Afrikassa kaadetuista puista päätyy polttoaineeksi.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA varoittaa, että puupolttoaine tulee pysymään keskeisenä Afrikan tulevaisuudessakin, sillä puhtaammat vaihtoehdot ovat muun muassa kalleutensa vuoksi useimpien tavoittamattomissa.

