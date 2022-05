Outi Neuvonen

Helsingissä vappupuheen pitänyt Li Andersson vaati venäläisen veriöljyn tuonnin lopettamista. Suomen julkiselle sektorille hän vaati palkkaohjelmaa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson vaati vappupuheessaan venäläisen fossiilienergian tuonnin lopettamista. Vapun teemaan sopien Andersson painotti ammattiyhdistysliikkeen ja työväenliikkeen tarvetta nähdä rakenteet sodan takana.

– Meidän on kyettävä laittamaan loppu Venäjän veriöljyn ja verikaasun tuonnille. Ukrainalaiset taistelevat juuri nyt henkensä ja vapautensa puolesta. Vähintä mitä me voimme tehdä, on varmistaa, että Venäjän sotakoneen rahoitus fossiilienergian tuonnilla loppuu välittömästi.

– Me emme halua enää veriöljyä Suomeen. Me emme halua enää veriöljyä Eurooppaan.

Samalla Andersson toisti vaatimuksen, että siirtymässä fossiilisista polttoaineista ilmastoystävällisiin energiamuotoihin tulee varmistaa, etteivät yksittäiset ihmiset joudu muutoksen maksajiksi.

– Ihmisillä tulee olla varaa lämmittää kotinsa ja kulkea töissä jatkossakin.

Andersson sanoi vasemmistoliiton tukevan puolalaisen modernin vasemmistopuolueen Razemin ja Ukrainan vasemmistoliikkeen vappupäivänä alkanutta kampanjaa, jossa ajetaan Ukrainan ulkomaisten velkojen anteeksiantamista.

– Velkojen anteeksiantaminen olisi kansainväliselle yhteisölle konkreettinen tapa tukea Ukrainaa ja vahvistaa Ukrainan taloudellista itsemääräämisoikeutta sekä maan jälleenrakentamisen edellytyksiä, kun sota joskus loppuu.

Säästöt ja sopeutukset ongelmien taustalla

Helsingissä puhunut Andersson käsitteli puheessaan myös julkisen sektorin työmarkkinatilannetta. Vasemmistoliitto ei tule hyväksymään hoitajien lakko-oikeuteen puuttuvaa potilasturvallisuuslakia.

– Tämä maa tarvitsee julkisen sektorin palkkaohjelman lisäksi selvästi todellisen potilasturvallisuuslain. Ei sellaista lakia, jolla pyritään murtamaan työntekijöiden lakkoa, vaan lainsäädäntöä, joka vahvistaa työnantajien vastuuta huolehtia henkilöstön riittävyydestä ja potilasturvallisuuden toteutumisesta joka päivä, Andersson paalutti.

Andersson muistutti hoitoalan ammattilaisten lakon osoittaneen, että hoitajapula on vaarantanut potilasturvallisuuden jo kauan ennen nyt käynnissä olevia työtaisteluita. Lakon aikana järjestetyn suojelutyössä oli usein enemmän henkilökuntaa töissä kuin säännöllisissä työvuoroissa lakon ulkopuolella.

– Miten maa, joka kuuluu maailman vauraimpiin ja tasa-arvoisimpiin, on onnistunut pitämään näin huonoa huolta hyvinvointipalveluistaan ja niiden tekijöistä? Syy löytyy viime vuosikymmenen aikana harjoitetusta talouspolitiikasta ja jatkuvista säästöistä ja sopeutuksista, Andersson sanoi.

Koronakriisin jyllätessä julkisia rakennuksia valaistiin kiitoksen hoitoalan työntekijöille. Tällaisilla hyvän mielen kampanjoilla alan työvoimapula ei tule ratkeamaan, kuului Anderssonin viesti.

– Tämä ongelma ei ratkea valaisemalla rakennuksia kiitosväreillä tai jakamalla lahjabanaaneja. Tämä ongelma ratkeaa osoittamalla arvostusta julkisia aloja kohtaan – eli suomeksi sanottuna rahalla.

– Tarvitaan konkreettisia parannuksia ammattilaisten työoloihin, työehtoihin ja palkkaukseen. Vasemmistoliitto kannattaa julkisen sektorin palkkaohjelmaa. Me olemme valmiita maksamaan sen rahoituksesta.