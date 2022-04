All Over Pres

Yhdysvaltain äärioikeisto ja osa republikaanipuolueesta on pitkään tuntenut viehtymystä Putinia kohtaan. Miksi?

Kaksi päivää ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan Fox-kanavan suosittu mediapersoona Tucker Carlson paasasi, että amerikkalaiset on aivopesty pitämään Vladimir Putinia pahiksena.

Hyökkäyspäivänä Putin piti puheen, jossa hän kuvaili invaasiota itsepuolustukseksi. Yhdysvaltain äärioikeiston Infowars-sivusto julkaisi puheesta käännöksen kokonaisuudessaan, ja konservatiivinen kolumnisti Candace Owens kehotti amerikkalaisia lukemaan puheen, jotta he tietäisivät, ”mitä todella tapahtuu”.

Entinen presidentti Donald Trump on tunnetusti kutsunut Putinia sekä ”fiksuksi” että ”neroksi”, ja hän toisti arvionsa vain hieman ennen hyökkäystä.

Oikeiston viehtymys Putiniin alkoi jo ennen Trumpin presidenttiyttä.

Osa käänsi kelkkansa

Kun sodan julmat kasvot alkoivat näkyä televisiossa, osa Putinin ihailijoista alkoi perääntyä, heidän joukossaan Tucker Carlson. Siitä huolimatta Carlson – muiden muassa – levitti vielä pari viikkoa sodan alkamisen jälkeen Venäjän väitettä, jonka mukaan Ukrainassa on Yhdysvaltain salaisia biologisten aseiden laboratorioita.

Osa Putinin vanhasta fanijoukosta käänsi kelkkansa kokonaan, käytti tilaisuutta hyväkseen ja alkoi syyttää presidentti Joe Bidenia heikkoudesta Putinia kohtaan. Äärimmillään he ovat ehdottaneet jopa ydinsotaa Venäjää vastaan tai Putinin murhaamista.

Trumpin puheet ovat hyökkäyksen jälkeen olleet jopa tavallista levottomampia. Hän on sanonut, että olisi presidenttinä uhannut Venäjää ydinsukellusveneillä: ”Me olemme suurempi ydinasevalta. Meillä on maailman mahtavimmat sukellusveneet.”

Lehtikuva/Megan Varner

Trump on myös heittänyt aivan ufojuttuja, kuten amerikkalaisten hävittäjien merkitsemisen kiinalaisilla tunnuksilla, Venäjän pommittamisen ja Kiinan syyttämisen siitä. ”Sitten Venäjä ja Kiina alkaisivat sotia keskenään, ja me istuisimme katselemaan sitä”.

Maaliskuun lopulla Trump kutsui jälleen Putinia fiksuksi. Trumpista joukkojen kokoaminen Ukrainan rajalle oli hienoa taktiikkaa, hyökkäys tosin ”iso virhe”.

Monelle äärioikeistossa ei hyökkäys sinänsä olekaan näyttänyt olleen ongelma, vaan pikemminkin sen juuttuminen paikalleen.

Konservatiivien mieleen

Yhdysvaltain konservatiivien mieltymys Putiniin alkoi paljon ennen Trumpin presidenttikautta.

Asiaa on selitetty ideologisella hengenheimolaisuudella. Putin on korostanut perhearvoja ja sukupuolten perinteisiä rooleja, patriotismia ja uskontoa. Hän on hyökännyt homoseksuaaleja vastaan ja esiintyy korostetun maskuliinisesti.

Yhdysvaltain uskonnollisessa oikeistossa Putinia alettiin pitää jo Barack Obaman presidenttikaudella ”kristillisen sivilisaation pelastajana”. Evankelista Franklin Graham sanoi Putinin ”suojelevan kansaansa tuhoisalta homo- ja lesbopropagandalta”.

Yhdysvalloissa 1997 perustettu, useassa maassa toimiva World Congress of Families (WCF) kampanjoi tasa-arvoista avioliittoa, aborttia ja pornografiaa vastaan. WCF:llä on tiiviit yhteydet Venäjälle, ja se esimerkiksi tuki Putinin ”homopropagandalakia”. Yksi WCF:n suurimmista rahoittajista on ”Jumalan oligarkkina” tunnettu venäläinen Putinin tukija Konstantin Malofejev.

Joiltakin osin mukana on peiteltyä antisemitismiä. Pian hyökkäyksen jälkeen arizonalainen osavaltiosenaattori Wendy Rogers twiittasi, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on ”Sorosin ja Clintonien globalistinen sätkynukke”. Soros ja globalismi ovat äärioikeiston koodisanoja, joilla viitataan väitettyyn juutalaisten maailmanvaltaan – tunnettu teema myös Unkarin pääministerin Viktor Orbánin propagandassa.

Wendy Rogers oli hieman aikaisemmin osallistunut Floridassa valkoisen ylivallan kannattajien kokoukseen, jossa huudettiin hurraata Putinille.

Vahvan johtajan malli

Putin on vastannut kuvaa äärioikeiston kaipaamasta vahvasta johtajasta. Trump ei ole salannut ihailuaan tällaista mallia kohtaan. Putinin ohella hän on kehunut muun muassa Turkin Recep Tayyip Erdoğania ja Filippiinien Rodrigo Dutertea.

Maaliskuussa Trump ylisti Kiinan Xi Jinpingia siitä, että tämä ”hallitsee 1,5 miljardia ihmistä rautanyrkillä”. Pohjois-Korean Kim Jong Unista Trump sanoi, että kun tämä puhuu, hänen kenraalinsa ja avustajansa käpertyvät pelosta. ”Haluaisin oman väkeni toimivan samalla tavalla”, Trump totesi.

Äärioikeistolaisten ja salaliittoteoreetikoiden ohella Putin on laajalti viehättänyt trumpilaisia republikaaneja. Kun edustajainhuone maaliskuussa päätti Venäjä-kauppasuhteiden katkaisemisesta, vastaan äänesti 8 republikaania, tunnetuimpina äärilaidan Marjorie Taylor Greene, Lauren Boebert ja Matt Gaentz.

Salaliittojen kaikukammio

Salaliittoteorioista, Yhdysvaltain äärioikeistosta ja Putinin propagandasta on tullut kaikukammio, jossa kaikki vahvistavat toisiaan.

Koronapandemia antoi lisäpotkua tilanteelle. Rokotusvastaiset salaliittoteoriat levisivät sosiaalisessa mediassa, äärioikeisto omaksui niitä ja Venäjän trollit vahvistivat ilmiötä. Aikaa myöten osa rokotusvastaisista alkoi jakaa myös muuta Venäjän propagandaa.

Ukrainan sotaan liittyvä esimerkki on väite bioaselaboratorioista. Venäjä on jo vuosia väittänyt, että Yhdysvalloilla on tällaisia Venäjän reunavaltioissa. Heti hyökkäyksen tapahduttua väite heräsi jälleen henkiin QAnonin piireissä. Sieltä se levisi suurille äärioikeiston sivustoille kuten Alex Jonesin InfoWarsiin.

Venäjä väitti löytäneensä todisteita Ukrainasta ja nosti asian kansainväliselle agendalle, ja sitten Tucker Carlson ja kumppanit pauhasivat tästä. Mukaan liittyi myös demokraattien presidenttiehdokkuutta 2020 tavoitellut Tulsi Gabbard, joka edustajainhuoneessa lopetettuaan on usein myötäillyt konservatiivien kantoja.

Väite ei ole täysin irrallaan todellisuudesta. Ukrainassa tosiaan on biolaboratorioita, joille Yhdysvaltain puolustusministeriö antaa rahoitusta. Alunperin tehtävänä oli Neuvostoliitolta jääneiden bioaseiden hävittäminen. Sittemmin päätehtäväksi on tullut ihmis- ja eläintautien ehkäisy.

Maailman terveysjärjestö WHO:n ja YK:ssa aseriisuntaa johtavan Izumi Nakamitsun mukaan mitään näyttöä bioaseiden valmistamisesta ei ole. Laitokset ovat avoimia tarkastuksille, mutta bioaseiden kieltosopimusta ei tarkkailla systemaattisesti missään maassa.