Antti Yrjönen

Vasemmiston Lohikoski kysyy, miksei Postin palvelutarjonta enää kelpaa julkishallinnon tarpeisiin?

Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski vaatii julkishallintoa ostamaan postipalvelut Postilta.

– Postin hallintoneuvoston jäsenenä olen joutunut pohtimaan ratkaisuja vaikeisiin haasteisiin, joita Posti kohtaa näin digitalisaation aikana, Lohikoski sanoo.

– Vähenevä kirjepostin volyymi ja samalla jakeluvelvoitteen täyttäminen on vaikea yhtälö. Minusta julkishallinnon postipalvelut tulisi ostaa lähtökohtaisesti Postilta, jolla on myös osittainen julkisen palvelun rooli.

Hankintalain vaatimuksia postipalvelujen kilpailuttamiseksi tulisi tarkastella uudestaan

Lohikoski teki kirjallisen kysymyksen julkishallinnon käyttämistä postipalveluista. Valtio-omisteinen Posti Group Oyj on jo vuosia kamppaillut haasteiden kanssa samalla, kun valtion virastot eivät hyödynnä täysimääräisesti Postin kirjepalveluita.

Valtion vastuulla

Lohikoski muistuttaa siitä, että Posti Group Oyj toimii markkinaehtoisesti, mutta sillä on samaan aikaan vahva strateginen intressi. Hänestä valtion onkin taattava, että kirjepostijakelu on toimii koko Suomen alueella siitä huolimatta, että joillakin alueilla jakelutoiminta on jopa tappiollista. Hän painottaa sitä, että kyseessä on myös huoltovarmuuskysymys.

Yksityisillä yrityksillä ei ole tätä julkiseen strategiseen intressiin liittyvää painetta toiminnassaan. Palvelujen tarjoajaksi onkin esimerkiksi Verohallinnon kohdalla valikoitunut yksityinen jakeluyritys Postin ohella. Valtio ei siis hyödynnä haasteiden kanssa kamppailevan oman, valtionyhtiönsä palveluita.

– Hankintalain vaatimuksia postipalvelujen kilpailuttamiseksi tulisi tarkastella uudestaan. Lakiin voitaisiin tehdä esimerkiksi soveltamispoikkeus tai -rajaus, joka mahdollistaisi sen, että julkishallinto voisi ostaa postipalveluja valtio-omisteiselta Posti Group Oyj:ltä, Lohikoski ehdottaa.

Jakelu vähenee



Tänään keskiviikkona eduskunnassa käsittelyssä oleva hallituksen esitys postilain muuttamiseksi yrittää Lohikosken mielestä taklata muun muassa jakelun kannattamattomuuteen liittyviä ongelmia.

Hänestä kirjepostin vähennyttyä radikaalisti postitoiminnan uudistaminen on osoittautunut välttämättömäksi. Lakiluonnoksessa esimerkiksi keräily- ja jakeluvelvoite vähennetään viidestä päivästä kolmeen.

– Postin valitettavia sopeuttamistoimia on jouduttu tekemään laajalla skaalalla, Lohikoski sanoo.

– Jotta Posti voi toteuttaa julkista tehtäväänsä mahdollisimman vakaasti myös pitkällä aikavälillä, tulee sen toimintaedellytykset varmistaa kaikin keinoin. Postin palveluiden käyttäminen julkishallinnon kirjepostipalveluiden tarjoajana voisi tarjota ainakin hieman parannusta haastavaan tilanteeseen.