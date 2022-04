Venäjän tv:n päivittäisissä sotapropagandalähetyksissä on myyty yli kahden kuukauden ajan kansalle Putinin totuutta sodasta Ukrainassa. Sotatoimien takerrellessa esiin nousee yhä pelottavampana mahdollisuus, että Venäjä on valmis käyttämään ydinasetta. Tähän viittasi myös Putin keskiviikkona pitämä puhe , jossa lännelle luettiin suorasanaisia uhkauksia.

Omille kansalaisille Venäjän tv:ssä esitetään, että kolmas maailmansota on itse asiassa jo käynnissä ja ydinaseitten käyttö olisi vain rationaalinen ratkaisu.

Russian state TV is raging about WWIII and an inevitable escalation over Russia’s invasion of Ukraine. Citizens are being primed to believe that even the worst outcome is a good thing, because those dying for the Motherland will skyrocket to paradise.https://t.co/PzAt9jCBLt pic.twitter.com/DK2mXXWdfe

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) April 27, 2022