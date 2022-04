Lehtikuva/Anni Reenpää

”Kyse on koko kansakunnan edusta, huoltovarmuudesta ja yhteiskunnan toimintakyvystä.”

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin hallitus päätti keskiviikkona alkaa valmistautua joukkoirtisanoutumisiin sen varalta, että tällä viikolla saatava sovintoesitys ei ole hyväksyttävissä. Tarkempi aikataulu tai työtaistelutoimen kohdennus tulevat liittohallituksen käsittelyyn myöhemmin.

Tehyn hallitus teki samanlaisen päätöksen viime viikon lopulla.

Sovittelulautakunta on tällä viikolla jatkanut työskentelyään ja kuullut SuPerin ja Tehyn edustajia vielä keskiviikkona ennen ratkaisuesityksen antamista.

– Uuden sovintoesityksen on tarjottava sellaisia uskottavia ratkaisuja hoitajapulaan, että alalle saadaan jatkossa ylipäätään tekijöitä. Kyse on koko kansakunnan edusta, huoltovarmuudesta ja yhteiskunnan toimintakyvystä. Tilanne on kaikkien tiedossa, ja nyt on mahdollisuus tehdä ratkaiseva korjausliike, sanoo SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.

SuPer ja Tehy ovat vaatineet hoitajapulan ratkaisuksi pelastusohjelmaa, joka toisi hoitajille vuosittain 3,6 prosentin korotuksen normaalien sopimuskorotusten lisäksi.

Liittojen mukaan hoitajapula on kansallinen hätätila, joka on tullut jälleen todeksi, kun viime viikonloppuna sosiaali- ja terveydenhuollon toimintoja jouduttiin sulkemaan henkilöstövajeen vuoksi.

SuPerin ja Tehyn julistama ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa koko kunta-alalla toistaiseksi. Sen aikana hoitajat tekevät normaalit, työvuorolistalle suunnitellut vuoronsa ja potilasturvallisuudesta vastaa työnantaja.