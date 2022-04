Lehtikuva/Sergey Bobok

Ukrainalaiset kertovat venäläisten perustaneen pidätyskeskuksia valtaamilleen alueille.

Venäjän puolustusministeriö ilmoitti maanantaina tulitauosta Mariupolissa, jotta siviilit voivat poistua Azovstalin terästehtaalta. Ilmoitukseen on syytä suhtautua sillä varauksella, että Venäjän mukaan humanitaariset käytävät ovat olleet käytössä yli kuukauden. Ukrainan mukaan kaupunkia on pommitettu jatkuvasti.

Ilmoitus koskee maanalaisissa tiloissa piileskelevää tehtaan henkilökuntaa, naisia ja lapsia, mutta ei ”nationalisteja”, jotka Venäjän mukaan käyttävät siviilejä ihmiskilpinä.

Mariupol on ollut Venäjän hyökkäyksen kohteena maaliskuun ensimmäisestä päivästä asti.

Viime yönä YouTubessa julkaistiin uusi yli seitsenminuuttinen video Azovstalin tehtaan uumenista suojaa hakevista siviileistä.

Ukrainska Pravdan mukaan videolla sanotaan, että vesi ja ruoka tehtaan maanalaisissa osissa alkaa olla loppumassa. Lapset eivät saa nukuttua jatkuvien pommitusten takia ja tehdasalueella piileskelevät eivät ole nähneet aurinkoa puoleentoista kuukauteen. He vetoavat maailmaan ja Ukrainaan hallitukseen saadakseen apua.

ILMOITUS

Maanantaina esitettyjen tietojen mukaan 22 000 venäläistä sotilasta on kaatunut kaksi kuukautta jatkuneessa sodassa. Ukrainalaisia on menehtynyt 3 818. Ukrainan valtakunnansyyttäjä Iryna Venediktov sanoi uutistoimisto Interfaxille, että luku on epätarkka, koska siinä ei oteta huomioon Mariupolia eikä niitä paikkoja Kiovan alueella, joihin syyttäjänvirasto ei voi vielä mennä.

Butšan joukkohautoja tutkivat oikeuslääkärit sanovat The Guardianin mukaan , löytäneensä todisteita siitä, että osa venäläisten tappamista naisista oli ensin raiskattu.

Ukrainan vapauttamissa Butšassa, Irpinissä ja Borodjankassa on vielä satoja ruumiita tutkimatta vaikeiden olosuhteiden takia.

”Leireillä kidutetaan ukrainalaisia”



Maanantaina ukrainalaiset ovat kertoneet myös suodatusleireistä Venäjän valtaamilla alueilla. Ukrainan oikeusasiamies Ljudmila Denisovan mukaan venäläiset joukot loivat leirin tehdasrakennukseen Vovchanskiin Harkovan alueella.

”Harkovan alueen asukkaita kidutetaan ja pakotetaan yhteistyöhön”, Denisova viestitti.

Aiemmin maanantaina BBC kertoi Mariupolista Lviviin pakoon päässeiden Oleksandrin ja Olenan kokemuksista tällaisella leirillä Mariupolin ulkopuolella.

– Se oli kuin todellinen keskitysleiri, Oleksandr sanoi BBC:lle.

Ukrainan viranomaiset ovat vertailleet tällaisia leirejä Venäjän Tšetšenian sodan aikana käyttämiin keskuksiin, joissa tuhansia tšetšeenejä kuulusteltiin julmasti ja monet katosivat.

Oleksandrilta ja Olenalta otettiin sormenjäljet, heidät valokuvattiin ja kuulusteltiin useita tunteja ”kuin vankilassa”.

”Natsiksi” epäillyt vietiin Donetskiin lisätutkimuksia varten.

Oleksandr ja Olena kuvasivat leirin olosuhteita niin, että vanhukset nukkuivat käytävillä ilman patjoja tai peittoja. Tuhansille ihmisille käytössä oli vain yksi wc ja pesuallas. Saippua ja desinfiointiaine, vessapaperi ja terveyssiteet loppuivat. Punatauti alkoi leviämään.

Pariskunta sanoi BBC:lle, että heillä oli lupa lähteä 148. evakuointibussilla, mutta viikkoa myöhemmin vain 20 bussia oli lähtenyt laitoksesta. Sen sijaan Venäjän alueelle järjestettiin monia busseja, joihin ukrainalaisia yritettiin pakottaa. Kaksikko pääsi Lviviin yksityisten kuskien avulla.