Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Vasemmistoliiton kansanedustajille vapaat kädet äänestyksessä, Li Andersson esitti.

Suuri joukko vihreiden vaikuttajia kääntyi alkuvuoden aikana Nato-jäsenyyden vastustajista sen kannattajiksi. Nyt siitä on tulossa myös puolueen kanta.

”Puoluevaltuuskunta antaa vihreiden eduskunta- ja ministeriryhmälle valtuuden toimia muuttuneessa turvallisuusympäristössä parhaaksi katsomallaan tavalla, ja suhtautuu myönteisesti myös mahdolliseen Nato-jäsenyyden hakemiseen”, kuuluu lauantaina hyväksytty muotoilu.

Lopullisen päätöksen asiassa tekee vihreiden puoluekokous toukokuussa. Puoluehallitus teki perjantaina puoluekokoukselle esityksen, jossa “tuetaan Suomen Nato-jäsenyyttä ja huolehditaan siitä, että puolustusliiton jäsenenä Suomi edistää Euroopan ja maailman vakautta, rauhaa ja turvallisuutta”.

Vihreiden puheenjohtajan sijainen Iiris Suomela perusteli puoluehallituksen kirjaamaa kantaa turvallisuusympäristön merkittävällä muutoksella.

– Eurooppalainen turvallisuusjärjestys on kokenut merkittävän kolauksen. Putin on osoittanut, että ei ole olemassa rajoja tai sopimuksia, joita hän kunnioittaisi. Suomen onkin syytä vetää uusia johtopäätöksiä asemastaan maailmassa. Me tarvitsemme uudenlaisia turvatakuita, ja selväksi on tullut, että kaikista vahvimmat takuut saamme Nato-jäsenyyden kautta.

Hallituspuolueista keskusta hyväksyi samantapaisen kannanoton kuin vihreiden puoluevaltuuskunta jo aiemmin. RKP kannattaa Nato-jäsenyyttä vanhastaan.

Seuraavaksi odotetaan SDP:n kantaa. Puolue ei ole ilmoittanut, milloin sen eduskuntaryhmän ja puoluevaltuuston yhteiskokous järjestetään, mutta ajankohdaksi on arvioitu toukokuun alkupuolta.

Vasemmistoliitonkaan eduskuntaryhmän ja puoluevaltuuston yhteiskokouksen aikataulu ei ole tiedossa. Sen pitää päättää myös siitä, olisiko Nato-hakemus este jatkaa hallituksessa. Puheenjohtaja Li Andersson toisti viime torstaina Ylen A-Talkissa , että hänen mielestään sen ei pitäisi olla este.

Andersson sanoi, että puolueen jokaisen kansanedustajan pitäisi saada äänestää asiasta omatuntonsa mukaan ilman sitovaa ryhmäpäätöstä. Oman Nato-kantansa Li Andersson aikoo kertoa ”yhteiskokouksen yhteydessä viimeistään”.