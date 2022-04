Lehtikuva/Markku Ulander

Kevätpiirikokouksen mielestä vaikuttaa sitä, että naisvaltaisten alojen lakkoja siirrettään helpommin kuin miesvaltaisten.

Viikonloppuna järjestetty vasemmistoliiton Helsingin kevätpiirikokous ilmaisi tukensa kunta-alan työntekijöiden työtaisteluille. Työehtosopimuksen voimassaolo on päättynyt, eikä uuteen sopimukseen ole päästy.

”Väite siitä, että nyt ei ole oikea aika työtaisteluille, on kestämätön”, piirikokous totesi kannanotossaan.

Työtaistelun oikea aika on sopimukseton tila, joka alkoi maaliskuun 2022 alusta. Neuvottelujen vauhdittamiseksi molemmilla sopimuksen osapuolilla on työtaisteluoikeus. Työntekijöillä on oikeus lakkoilla valitsemillaan keinoilla, tarvittaessa myös joukkoirtisanoutumalla, vasemmistoliitossa katsotaan.

Työtaisteluoikeus nauttii perustuslaista johdettua ja useissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa taattua suojaa. Helsingin vasemmistoliiton mielestä kaavailtu potilasturvallisuuslaki kaventaisi lakko-oikeutta ja täten heikentäisi työntekijöiden painostusvoimaa.

Lehtitietojen mukaan varhaiskasvatuksen työntekijöille puolestaan on lähetetty kyselyitä aikovatko he tulla töihin kunta-alan lakon aikaan. Työnantaja saa tiedon lakosta ja sen rajoista lakon julistaneelta liitolta. Yksittäisille työntekijöille suunnatut kyselyt ovat laillisen työtaistelun murtamisyrityksiä, piirikokous totesi.

Työriitojen sovittelusta annettu laki mahdollistaa työ- ja elinkeinoministeriölle mahdollisuuden työtaistelun siirtämiseen. Edellytyksenä siirrolle on, että lakko kohdistuu yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin. Tätä siirtomahdollisuutta on nyt käytetty. Lakon siirto edellyttää painavaa harkintaa.

Vasemmistoliiton Helsingin kevätpiirikokouksen mukaan naisvaltaisten alojen lakkoja vaikutetaan siirrettävän helpommin kuin miesvaltaisten alojen.

”Herää kysymys, riippuuko lakko-oikeus sukupuolesta.”

Piirikokous tuomitsi työtaisteluoikeuden kaikenlaiset murtamisyritykset ja katsoo niiden loukkaavan yksilön perusoikeuksia, jotka ovat demokraattisen yhteiskunnan perusta.